Teaterchef: Det bare ikke i orden at råbe 'store patter' i en officiel kampsang Fodboldlandsholdet er ikke et hold i serie 6, men forbilleder for hele fødekæden af unge piger og drenge. Det forpligter.

Selvfølgelig hverken kan eller skal Dansk Boldspil Union (DBU) kræve af sine landsholdsspillere, at de ikke må sige og råbe, hvad der passer dem i et (lukket) omklædningsrum.

Vi har ytringsfrihed, og et omklædningsrum er vel at betragte som et privat rum. Så som sådan har jeg det o.k. med den beslutning, Fodboldens Etiske Råd kom frem til i torsdags, da man skulle kommentere på, om det var i orden, at landholdspillerne efter VM kvalifikationskampen mod Irland råbte »store patter« for at fejre sejren, og at Danmark er med ved VM i Rusland.

Fodboldens Etiske Råd valgte ikke at kræve eller forbyde noget, men bad mellem linjerne spillerne om at tænke sig om en ekstra gang, inden de næste gang lader sejrsråbet gjalde. Det, der vist hedder ’et vink med en vognstang’.

Selvfølgelig skal der være plads til glæde og enten kvinde- eller her mandehørm i sport og holdsport, især efter en vunden kamp, og når sejren skal fejres. Det handler om forløsning, glæde, lettelse, en jargon og en kultur om at fejre det på en måde, så alle er med, og ingen er i tvivl. Men når jeg alligevel synes, at det her er problematisk, så er det jo, fordi det her handler om noget større og meget mere væsentligt. En bekendt fortalte mig forleden, at han sidste weekend var til fodboldstævne med sin 10-årige søn, og efter historien om landsholdets sejrsråb er kommet frem på sociale medier – spredt af DBU og af spillerne selv – så råbte fem ud af seks hold ’store patter’, når de vandt en kamp.