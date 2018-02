Direktør i tobaksfirma: Se dog på de mange fordele ved snus

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger hævder (Pol. 25.1.), at »der ikke er evidens for, at snus er et godt rygestopmiddel«. Men samtidig nævner hun selv, at der i Sverige og Norge er forholdsvis få rygere.

Og ærligt talt, Charlotta Pisinger, er den lavere udbredelse af tobaksrygning i Sverige og Norge ikke et faktum, som er værd at løfte meget mere ind i den danske debat? For alle, der ønsker at reducere antallet af rygere, er det da værd at se på de helbredsmæssige fordele ved snus og tyggetobak som røgfri alternativer til den langt farligere røgtobak. Lungekræft er f.eks. betydeligt mindre udbredt i Sverige end i Danmark.

Der er langt flere, der holder op med at ryge ved at gå over til snus

Som Politiken har skrevet, er det påfaldende, at andelen af rygere i Danmark er stort set uændret de senere år – trods massiv investering i alle hånde forebyggelseskampagner. De seneste tal for rygning viser endda, at det går den forkerte vej i Danmark, og at rygefrekvensen blandt unge er stigende (Pol. 4.1.). Så hvorfor ikke se på, hvorfor vore nabolande gør det bedre? Ja, hvorfor ignorerer eller benægter Pisinger og andre i den danske forebyggelsessektor væsentlige fakta, som for alvor kunne knække kurven for livsfarlig tobaksrygning?

Angående snus og tyggetobak har vi tidligere opfordret den danske forebyggelsessektor til at forholde sig til de mange undersøgelser foretaget af uafhængige og forskere. Resultaterne af deres undersøgelser giver ikke belæg for at påstå, at der er risiko for at udvikle kræft ved brug af snus.

Helt tilbage i 2001 ledte forskningen til, at EU besluttede at fjerne lovkravet om at advare mod risiko for mundkræft på snusdåserne. Siden har EU’s videnskabelige komiteer (Scenihr) slået fast, at snus er 90 procent mindre skadeligt end røgtobak. En mistanke om, at brug af snus kan føre til kræft i bugspytkirtlen, er også blevet afvist.

Den hidtil største undersøgelse foretaget af Karolinska Institutet i Stockholm og sidste år publiceret i International Journal of Cancer viste, at snusbrugere har præcis den samme risiko for at få kræft i bugspytkirtlen som dem, der ikke bruger snus.

Man kunne også se nærmere på, hvorfor de svenske sundhedsfaglige myndigheder har fastslået, at manglende motion eller fed kost er mere sundhedsskadeligt end brug af snus. Og man kunne inddrage de fakta, der modsat Pisingers påstand entydigt fastslår, at der er langt flere, der holder op med at ryge ved at gå over til snus, end omvendt – at adgang til snus i stort omfang får rygerne til at kvitte smøgerne.

Glædeligvis kommer der flere nuancer. Kræftens Bekæmpelse slog for nylig fast, at der »efterhånden er et for tyndt grundlag til, at man kan råbe vagt i gevær på samme måde, som vi gjorde tidligere, når det kommer til snus«.

Det generelle billede er desværre, at den danske forebyggelsessektor øjensynlig hverken holder sig opdateret på de seneste mange års omfattende forskning eller er åben over for gode erfaringer.