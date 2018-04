Voldsoffer: Gerningsmænd kan frit opsøge og true vidner

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

2. september 2017 blev jeg udsat for vold. Det er der ingen tvivl om – der var flere vidner. Tvivlen kommer dog hurtigt bagefter. Tvivlen på det danske samfund og vores retssystem.

Jeg gjorde, præcis som man skal, og mødte derfor op om formiddagen på en hverdag for at anmelde episoden. Men her måtte jeg vente, til de havde en tid om aftenen.

De løb hen til min bil og greb fat i håndtaget for at få fat i mig. Da de ikke kom ind, begyndte de at true mig og sige, at ’det ikke ville gå mig godt’

Dette skete, efter at en sekretær havde stillet mig kritiske spørgsmål i en halv time for at finde ud af, om jeg overhovedet var berettiget til at tale med en betjent. Jeg brugte over 12 timer på at anmelde sagen, fordi politiet ikke havde tid. Hvordan ville et påvirket voldtægtsoffer reagere på sådan en behandling? De fleste anmelder det i forvejen ikke, og hvis de gør, er det her den behandling, de kan forvente fra politiet.

Men det bliver værre endnu. Fem uger senere blev jeg opsøgt af gerningsmændene. De blokerede for min flugt med deres bil ude foran den børnehave, min kæreste arbejder i.

De løb hen til min bil og greb fat i håndtaget for at få fat i mig. Da de ikke kom ind, begyndte de at true mig og sige, at ’det ikke ville gå mig godt’.

Det er netop her, problemerne fortsætter. Førnævnte handlinger og trusler er ikke ulovlige, fordi de kan fortolkes. Der bliver ikke direkte sagt eller gjort noget, som gør, at jeg ’vil frygte for mit liv, velfærd og helbred’ ifølge politiets jurister.

Burde politikerne og politiet ikke finde en løsning på dette og sørge for, at loven afspejler virkeligheden?

Ellers er konklusionen fortsat, at gerningsmænd har næsten frit spil over for vidner, så længe loven kan fortolkes i deres retning. De må køre forbi dit hus hver nat på din private vej, de må opsøge dig og din familie, de må skrive til dig, og de må endda true dig.

Pludselig kan man godt forstå, at der ikke er nogen vidner til kriminalitet begået i ghetto- og bandeområderne.