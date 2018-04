Tid til opgør: Stop EU-bistanden til dovne landmænd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I kølvandet på Brexit er et større tovtrækkeri om EU’s budget i gang. Flere borgerlige politikere ønsker at skære i EU’s budget. Intentionen er god nok. Men det må dog aldrig være målet i sig selv bare at skære EU-kagen ud i mindre, tilfældige stykker. For EU spiller en rigtig konstruktiv rolle på flere områder også for os af borgerlig observans. Fred, frihandel, forskning og frihed til at arbejde på tværs af grænser. Det er helt afgørende, borgerlige EU-aftryk, som vi bør stå vagt om.

Den holder hånden under uproduktive landmænd over hele Europa og klatter bistandskroner væk til en kæmpe industri

I stedet bør vi tage opgøret med den helt store elefant i EU-forhandlingslokalet. Her tænker jeg selvfølgelig på den forældede og farlige landbrugsstøtte, der blot i Danmark ifølge Fødevareministeriet løb op i mere end 10 milliarder kroner i 2016. Det bør være uacceptabelt, at skatteborgerne på den måde holdes for nar, mens de dovne, uproduktive danske, tyske eller franske landmænd forgyldes.

Landbrugsstøtten fylder i dag halvdelen af EU’s budget. Den holder hånden under uproduktive landmænd over hele Europa og klatter bistandskroner væk til en kæmpe industri, som andre steder på kloden (fx New Zealand) klarer sig bedre uden støtte. Derfor er det i min bog først og fremmest en konservativ sejr, at den danske regering nu aktivt vil begrænse omfanget af den enorme landbrugsstøtte, som skatteborgere meningsløst hælder ned i gylletanke og spreder ud over marker på tværs af Europa.

Men en lille reduktion af bistanden er desværre slet ikke nok. Vi skal helt af med den skadelige landbrugsstøtte. Så slipper vi nemlig for, at Brexit- og budgetforhandlingerne bliver et spørgsmål om at skabe utryghed om de vigtige hjørnesten i EU-samarbejdet. Om lidt over et år går danskerne til stemmeurnerne til EP-valget.

Jeg håber, at vi kan overbevise vores liberale venner i det borgerlige Danmark om, at milliarder af bistandskroner til landbruget er en hån mod skatteborgerne, så regeringspartierne kan gå samlet til Europa-Parlamentsvalg med kravet om, at afskaffe landbrugsstøtten i Europa.