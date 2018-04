Tidligere overvismand: Nej, tårnhøje cheflønninger gavner ikke alle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ulighed er godt for økonomien, hedder det i overskriften til Politikens Kronik fra 21. marts.

Denne overskrift skurrer naturligvis, når OECD i den hidtil mest dybtgående empiriske analyse af ulighed og vækst fra 2015 viste, at der var en klar negativ sammenhæng mellem ulighed og vækst. Kort sagt: At ulighed er en vækstdræber.

En læsning af Kroniken gør ikke forundringen mindre.

Det, at flere bliver ansat, siger heller ikke i sig selv noget om hverken vækst eller produktivitet

Tilsyneladende baserer Kroniken sine konklusioner på en analyse af sammenhængen i virksomheder fra toplønninger til omsætning, antal ansatte og virksomhedens regnskabsmæssige værdi med fokus på omsætning og antal ansatte.

Det er nødvendigt at skrive tilsyneladende, idet Kroniken på alt for mange punkter er uklart formuleret.

F.eks. skrives der nogle gange resultat, hvor det givetvis skal forstås som omsætning. Og resultat og omsætning er jo to vidt forskellige begreber.

Et overordnet hovedproblem ved den analyse, der refereres i Kroniken, er, at en positiv sammenhæng fra topledelsens lønninger til omsætning og antal ansatte jo ikke afspejler hverken vækst eller produktivitet.

For at komme fra omsætning til vækst og produktivitet skal der korrigeres for forbruget af råvarer, ligesom indsatsen af kapital og arbejdskraft skal inddrages.

Og det, at flere bliver ansat, siger heller ikke i sig selv noget om hverken vækst eller produktivitet.

Kronikens budskab bliver ekstra problematisk af, at forfatterne åbenbart har udført det bagved liggende analysearbejde for Cepos, der jo ikke er kendt for at argumentere for et mere lige samfund!

Hvis Kronikens forfattere i øvrigt havde læst OECD’s 2015-analyse, ’In it together. Why less inequality benefits all’, ville de heller ikke kunne have konkluderet så drastisk på baggrund af en så partiel analyse, som ligger bag Kroniken.

Det burde i øvrigt være standard, hvis der fremlægges resultater, der strider mod OECD’s 2015-analyse, der er den hidtil den mest dybtgående empiriske analyse af sammenhængen mellem ulighed og lighed og vækst, at der redegøres for, hvorfor OECD’s analyse må afvises.

Her er virkelig noget, som Cepos kunne tage fat på.