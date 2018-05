Erik Jensen: Berlin, du bist so wunderbar. Eller?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I denne uge fik jeg en lille sludder med Cataloniens afsatte præsident, Carles Puigdemont, som for tiden bor i en hotellejlighed i Berlin efter at være løsladt af en tysk domstol.

»Berlin er en fantastisk dejlig by, så åben og tolerant, historisk og kulturelt særdeles interessant. Det er for mig Europas uofficielle hovedstad«, sagde eks-præsidenten. Som jo vel at mærke indtil for et halvt års tid siden regerede i en by, som mange sætter mindst lige så højt som den tyske metropol, Barcelona.

Men sådan er det med Berlin. Alle elsker den by. I hvert fald alle, der gæster den. Mens berlinerne selv har et noget mere anstrengt forhold til staden. Som en overskrift i berliner-avisen Tagesspiegel konstaterede i denne uge: »Hvorfor synes alle, at Berlin er så cool – udover berlinerne?«.

I artiklen er chefredaktør Lorenz Maroldt ved at skvatte ned fra sin kontorstol i forundring over begejstringen for sin by. »Det er ikke til at forstå, hvad der bliver skrevet om Berlin netop nu – især i Storbritannien og USA. Skal det være vores by?«, funderer han. Og citerer fra en artikel i den britiske avis The Times, der omtaler byens S-bahn med denne sætning: »Excellent public transport«. Som residerende i hovedstaden har man ikke svært ved at forstå Lorenz Maroldts svar i form af et velanbragt »What?«.

Forklaringen er muligvis, at det er charmerende som besøgende at halse rundt i den fjerne og forældede lufthavn Schönefeld sent om aftenen og lede efter et tog, der kan køre én indtil byen for derefter at måtte skifte tog mindst et par gange undervejs. Eller opleve overlæssede tog, der pludselig går i stå og ikke kører mere. Eller bare er ekstremt forsinkede. For slet ikke at tale om buschauffører, der tager det som en personlig fornærmelse, hvis man beder om en billet og tilsyneladende har en intern konkurrence med kollegerne om, hvem der kan være mest sur og uvenlig over for passagererne. I en fortravlet hverdag er den slags koks på et nedslidt net af S- og U-bahn knapt så velkommen.

Mens berlinerne vånder sig over, at huslejer og boligpriser stiger og stiger, jubler The Times videre i sin anbefaling af byen: »Berlin er absolut til at betale«, skriver avisen – i øvrigt under overskriften ’Den europæiske Titan’. Igen svarer en forundret tysk chefredaktør på engelsk: »Really?«.

Også The New York Times har besøgt Berlin og jubler over, at byen for de yngste beboere er intet mindre end et »playground paradise«. De amerikanske turister har åbenbart slet ikke fattet, at mindst 500 legepladser ifølge Lorenz Maroldt faktisk er blevet nedlagt i de senere år. Hertil må denne danske tilflytter dog tilføje, at antallet af små og store legepladser, grønne områder og pt. forårsgrønne træer i selv de mest almindelige gader afgjort er et plus i forhold til eksempelvis København.

Det overser man muligvis som indfødt eller tysk tilflytter, der har mere fokus på rotter, henkastet affald i baggårdene, flasker, der flyder over alt i parkerne, ligesom udbrændte engangsgriller, poser og skrammel. For slet ikke at tale om de fordømte tilflyttere, der hellere vil køre på cykel end i bil og dermed forstyrre hele den dejlige, tungt rullende trafik.

Så er det nemt at ironisere over New Yorks eks-borgmester Rudy Giuliani, der har sagt: »Berlin er en meget ren by«.

Besynderlige synspunkter, set fra Berlin. Hvor ingen helt forstår det store paradoks, at hele verden elsker en by, hvis indbyggere mildt sagt er knapt så begejstrede for. For at gøre paradokset dobbelt gør den omsiggribende kærlighed til byen, der vokser hvert år og snart når 4 millioner indbyggere, såmænd bare berlinerne endnu mere sure. På de to sidste år er antallet af amerikanske borgere vokset med 9,6 procent til nu i alt 46.600, der har søgt tilflugt fra Trump og co. i ’Cool Germany’, som The Economist forleden kaldte deres nye hjemland.