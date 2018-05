Lektor om ministerrokade: Venstre har sans for timing og fik pressen til helt at glemme 1. maj

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Statsministeren har længe kendt til Søren Pinds (V) ønsker, om at træde ud af politik. Ligeledes har han længe været bekendt med, at Esben Lunde Larsen måske ikke var det største hit som minister.

Han har længe vidst, at en rokade var nødvendig, og så vælger han sit tidspunkt med størst mulighed for at genere og drille oppositionen. 1. maj, rød bloks store festdag. Vigtige taler fra de røde partiledere og især fra oppositionsleder Mette Frederiksen.

Masser af kommentarer til den just overståede overenskomstforhandling med understregninger af, hvor vigtigt samarbejdet og sammenholdet blandt arbejdstagerne har været, og hvor gode resultater, det har givet.

Jeg vil egentlig ikke bebrejde Venstre noget, de slås for sig selv, men at den samlede presse i den grad lader sig trække rundt ved næsen

Det havde været dagens naturlige budskaber, men nej. Væk var kommentarer til og vurderinger af de mange taler. TV2 News går lynhurtigt i gult: Har I hørt det, har I hørt det. Pind går ud af politik. 'Tirsdagsanalysen' glemmer alt om Mette, Pia og Pernille, 'Deadline' har Pind på programmet, radioen snakker og snakker om Pind (og lidt om Lunde) og så om Pind igen.

Jeg vil egentlig ikke bebrejde Venstre noget, de slås for sig selv, men at den samlede presse i den grad lader sig trække rundt ved næsen og slet ikke beskæftiger sig med 1. maj og alt, hvad den dato indebærer, det synes jeg godt nok er for dumt. Hvad er det, man kan kalde den slags personer – ’gå med fæ’ for eksempel?