Eliteforsker vil lukke Borgens lobby: Afgående politikere skal ikke straks kunne få job i interesseorganisationer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Hvem lobbyer for virkeligheden?«

Sådan spurgte direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen for nylig i en debat om lobbyisme, jeg var ordstyrer for. Dermed ramte han ned i et kerneproblem ved professionaliseringen af den politiske interessevaretagelse.

Den heftige trafik mellem politik, embedsværk, lobbyvirksomhed og interesseorganisationer skaber et lukket arbejdsmarked for en politisk klasse. Og hvem i denne klasse taler for de borgere, der er uorganiserede, og som ikke har de økonomiske ressourcer til at få nogen til at tale deres sag? Og hvilke konsekvenser har det for tilliden til demokratiet, at folkevalgte oftere sidenhen arbejder med at hjælpe andre med at påvirke og få adgang til politikere?

Christoph Houman Ellersgaard Født 1981. Ph.d. i sociologi og adjunkt ved Department of Business & Politics, CBS. Ellersgaard forsker i eliter og magt og har blandt andet været medforfatter på 'Magteliten: Hvordan 423 danskere styrer landet’ (2015) og ’Magtens Aalas’ (2016).

Med den politiske tillidskrise, vi oplever i øjeblikket, er det måske på tide at sætte rammer for trafikken mellem de folkevalgte og dem, som skal tjene til dagen og vejen ved at påvirke dem. Ikke blot skal interessevaretagelsen ud i det åbne, vi skal også have modet til helt at sige fra over for de mest problematiske former for professionel interessevaretagelse. Lad os få lukket lobbyen af.

Der har de seneste år været en række eksempler på, at politikere og topembedsmænd er en del af arbejdsmarkedet inden for såvel ledelsen i interesseorganisationer som lobbybranchen.

Mest prominente er Karen Hækkerups (S) skift fra Fødevareministeriet – efter et kort ophold i Justitsministeriet – til direktørposten Landbrug & Fødevarer og Karsten Dybvads skift fra departementschefstolen i Statsministeriet til hjørnekontoret i Dansk Industri.

Andre tidligere ministre er trådt ind i mindre fremtrædende interesseorganisationer, eksempelvis Lene Espersen (K), der blev direktør i brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder.

Ligesom topchefer i erhvervslivet bør offentlige topchefer – politikere som embedsmænd – have jobklausuler i deres ansættelse, som forhindrer dem i at tage job i interesseorganisationer en årrække fremover

Men vi har også set tidligere ministre som Gitte Lillelund Bech (V) skifte til pr-bureauet Advice og Carsten Hansen (S) bevæge sig frem og tilbage mellem sin folketingspost og public affairs-bureauet Rud Pedersen.

Også embedsmænd følger dette spor. Eksempelvis tidligere økonomidirektør Claus Hjul, der var med til at stifte rådgivningsfirmaet Struensee & Co. efter sin tid på Københavns Rådhus. Der skabes også formelle bånd til nuværende politikere. Eksempelvis har bureauet Borgen politisk ordfører for Socialdemokratiet Henrik Sass Larsen i sit advisory board.

Stort set alle partier er også en del af delvis overlappende arbejdsmarkeder for professionel interessevaretagelse. Eksempelvis er Enhedslistens repræsentanter, før eller efter at deres politiske embede ansættes eller vælges, med i store medlemsorganisationer, sidst eksemplificeret ved Maria Reumert Gjerdings valg til formandsposten i Danmarks Naturfredningsforening.

Vi kan ligeledes i vores kortlægning af magtelitens karriereveje se, at en stor del af lederne i interesseorganisationerne, især arbejdsgiverorganisationer, tidligere har gjort karriere på Slotsholmen.

Men vi mangler forskning på området. En foreløbig opgørelse tyder på, at flere ministre fra Fogh Rasmussen-, de første Løkke Rasmussen- og Thorning-Schmidt-regeringerne, der forlod politik for et andet job, endte i enten lobbybranchen, interesseorganisationer eller på lederposter i det offentlige frem for i et civilt job.

Der er med andre ord god chance for at fortsætte i et vellønnet job inden for det politiske økosystem. Men en større kortlægning af bevægelserne på arbejdsmarkedet for interessevaretagelse – og frem for alt de økonomiske belønninger, nogen får herigennem – mangler vi stadig for at kunne vurdere problemets reelle omfang.

Men er det ikke godt, at politikere og embedsmænd bruger det, de har lært i deres fremtidige arbejde? Jo bestemt. Men især for dem, der er i stand til at betale for det. Og heri ligger den utilsigtede bivirkning ved de tætte bånd mellem politik og interessevaretagelse. Det, man aflønnes for, er ens politiske netværk og den viden og den politiske proces, man har oparbejdet. Det har tre negative konsekvenser.