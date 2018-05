Iran-kender: Et EU med selvtillid siger endelig fra overfor Trump

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det, der udspiller sig mellem EU og USA i disse uger, er ualmindelig spændende og historisk nyt. Trump har nemlig slået uoprettelige sprækker i den politiske verdensorden, som vi har kendt siden Anden Verdenskrig.

Og det finder EU sig ikke i.

I sin første uge på posten som amerikansk præsident ydmygede Trump Europa ved at trække sig ud af TPP-frihandelsaftalen. Knap et halvt år efter toppede han ydmygelsen ved at trække sig ud af Paris-klimaaftalen. Og nu har Trump til europæernes store utilfredshed flyttet den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Men det, der virkeligt har fået EU til at ty til politisk handling, er Trumps brud med atomaftalen. For endelig virkeliggjorde den amerikanske præsident tre års verbale trusler og trak USA ud af en velfungerende atomaftale og dertil straffede iranerne med de tungeste økonomiske sanktioner – selv om Iran har levet fuldt op til sin del af atomaftalen. Og netop det sidstnævnte svigt har fået de europæiske ledere i sving.

De mest iøjefaldende udtalelser er hidtil kommet fra Frankrigs økonomiminister, der mener, at Europa skal forsvare sin økonomiske suverænitet, og at Europa vil gør alt for at beskytte sine virksomheders økonomiske interesser i Iran Der er nemlig ikke kun økonomiske vindinger på spil for EU. Vigtigheden i at holde Iran i en strategisk alliance handler i høj grad om at forhindre Mellemøsten i at gå helt under.

I de seneste dage er der blevet holdt mange krisemøder i Kina, Rusland og især i Europa for at undersøge mulighederne for atomaftalens overlevelse uden USA. Hvis det ikke lykkes, så har de internationale virksomheder 3-6 måneder til at trække sig helt ud af Iran, før amerikanske sanktioner rammer dem hårdt og tvinger dem i knæ med dyre bøder.

Denne loyalitet er bakket op af England og Tyskland, som ikke vil miste deres voksende økonomiske investeringer i Iran, som var en følge af atomaftalens implementering i 2016. Og selv den danske regering, en af USA’s tætteste allierede, har vist sin støtte til EU’s politiske kurs.

Men selv om det på overfladen ligner, at EU prioriterer samarbejdet med Iran frem for sin mangeårige alliance med USA i økonomiske og sikkerhedspolitiske sager, så er vi i virkeligheden vidner til et EU, der i disse dage bliver udstyret med et par længe savnede nosser.

Europæiske ledere er endelig klar til at føre en politik, som gavner europæiske lande, ved at diskutere løsninger, der giver EU mulighed for at undgå amerikanske sanktioner på europæiske virksomheder. For eksempel oprettelsen af en direkte banklinje mellem Iran og EU, som kan undgå amerikanske sanktioner ved at undgå dollaren. Eller dannelsen af egne institutioner, der kan overvåge det handelsmæssige samarbejde og politiske sanktioner, som det amerikanske finansministerium i dag styrer med hård hånd.

Anledningen til EU’s modne beslutning om at sige fra er kedelig. Men ingen politisk krise må forspildes, og noget positivt må også komme ud af denne krise. EU agerer i disse uger som de voksne til stede og viser over for den iranske og amerikanske regering, at bruddet med atomaftalen har konsekvenser.

På grund af geografien deler Europa sikkerhedspolitiske interesser med Iran. Og en eskalering af den historisk massive missiludveksling, vi har set i de forgangne uger på syrisk grund mellem Iran og Israel, kan potentielt set komme helt ud af kontrol og skabe endnu en flygtningebølge. Det er af disse årsager også altafgørende, at EU siger fra over for Trump for at undgå at blive slæbt ind i fremtidig flirt med ’aktiv udenrigspolitik’.