Frivillig farmor fra Bogense: Saml nu jeres millioner af skodder op efter jer

Som frivillig miljøarbejder i Bogense må jeg desværre konstatere, at ufatteligt meget affald og miljøforurenende stoffer bliver henkastet i vores værdifulde by- og naturrum.

Ikke mindst cigaretskod bliver ofte med den største selvfølgelighed efterladt hvor smøgen er slukket, og derfor har jeg henvendt mig til British American Tobacco i håb om, at få tobaksindustrien til at tage deres del af ansvaret.



Uden at kende det eksakte restprodukt, der findes i cigaretfiltret, er selv en lægmand som jeg ikke i tvivl om, at der siver skadelige stoffer ned i jorden fra de millioner af skod, der smides på jorden og i grøftekanter. Vores grundvandskvalitet er i forvejen truet.





Selvfølgelig er denne forurening primært rygernes ansvar, men desværre synes rygere ofte tonedøve, når man venligt henstiller til, at de samler op efter sig. Jeg har grundet over muligheden for at minimere denne kedelige tendens.

Kunne det være en mulighed, at man på emballagen opfordrer til at lande sit slukkede skod i en affaldsspand eller 'skodkasse'?

Kunne det være muligt at give pant for emballage inklusive skod? Eller slet og ret kræve, at skod - ligesom batterier og malingsrester - skal afleveres på genbrugsstationen?

Kunne der måske vedhæftes en lille 'skodopbevaringspose' på emballagen for at sende et signal om, at by og natur skal skånes?



På mine mange oprydningsture taler jeg ofte både med unge og ældre og får skulderklap for min indsats. Mange giver faktisk udtryk for bekymring og stor ærgrelse over den ligegyldighed, der hersker i forhold til de mange restprodukter, der flyder overalt.

Her og nu er det bekvemt at have frivillige hænder til oprydning, men det er som at tisse i bukserne - overhovedet ikke holdbart.



Som farmor til skønne børnebørn prøver jeg at yde et godt stykke arbejde, så jeg med et fast blik kan sige til dem: »Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at tage vare på vores natur«.

Heldigvis ER der i dag stort fokus på miljøet, men det er virkelig også 11.time, hvis de kommende generationer også skal kunne trives på vores klode.

Derfor beder jeg om hjælpende hænder, gode idéer og aktiv indsats fra alle, der kan og vil yde i forhold til vores fælles miljø.

Jeg synes klart, at tobaksindustrien har et medansvar for at minimere skaderne fra deres produkter. En bred vifte af producenter prøver til stadighed at gøre emballage og produkter mere miljøvenlige. Det er på tide, at tobaksindustrien aktivt tager del i en positiv udvikling.