Tina Splidsboel: Jeg er træt af at skamme mig over min baggrund

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Min baggrund er ikke tabu, har jeg altid påstået, men alligevel kan jeg ikke sige mig fri for at være en smule lettet over mine forældres død.

Tårerne væltede frem, da jeg betroede min psykolog de forbudte tanker, jeg havde gået og puttet med selv. For hvordan kan jeg være i så stor sorg over at have mistet min mor og far pludseligt og med blot ni måneders mellemrum og samtidigt så føle en lettelse over, at de nu er væk?

Men hvis vi nu skal være helt ærlige, så er min rygsæk blevet en hel del lettere efter mine forældres død

Men hvis vi nu skal være helt ærlige, så er min rygsæk blevet en hel del lettere efter mine forældres død. Ikke alene skal jeg ikke længere forholde mig til min mors og fars kommunale sagsbehandlere, deres lægeaftaler, jeg skulle holde styr på for dem, og ikke mindst alle de ubetalte regninger og andre økonomiske kvaler, hvor jeg har ageret brandslukker et utal af gange.

Nu slipper jeg endelig for adrenalinsuset ved endnu engang at sørge for, at min far ikke bliver smidt ud af sin lejlighed, eller at min mors lys og gas ikke bliver lukket.

Men ud over det praktiske, så handler det i høj grad også om, at min mentale bagage nu er blevet 20 tons lettere. Det er, som om min tavle er vasket ren, og jeg kan starte på en frisk. Hvis jeg vil. For det er ikke til at se, hvis det ikke er noget, du ved. At jeg har trådt mine barnesko i den frederiksbergske såkaldte underklasse som datter af en kvartalsalkoholiseret og småkriminel far og en mor med en hel alfabetsuppe af psykiatriske diagnoser klistret på sig. Begge har de tæret væsentligt mere på statskassen, end de har bidraget.

I dag er jeg en af de dersens mønsterbrydere, der har gennemført en videregående uddannelse, som betaler topskat, er medlem af Kunstforeningen Gl. Strand, har de fleste af Milan Kunderas værker stående på boghylden og dermed for længst afluret koderne for at blende ind i den kreative klasse på Vesterbro. Det er nu rart at høre til og begå sig i det, der virker ’normalt’, når nu barndommen har været alt andet end normal. Men hvem er det egentlig, der definerer, hvad normal er for en størrelse?

For tiden dater jeg det, der minder om Den Perfekte Mand. Sådan en, der kommer fra en harmonisk familie, som spiser sammen hver søndag, en, der er en af de allerbedste i sit fag, en, der er så pæn, at han engang har levet af at være pæn, og oven i de, så laver manden en killer bernaise fra bunden. Jeg har taget mig selv i mange gange at tænke: »Godt, han aldrig skal forholde sig til min mor og far«.

For sæt nu hvis vi rendte ind i min far pivstiv i Københavns gader, eller hvis han en dag skulle hjem og præsenteres for min mor, og hendes hjem og personlige hygiejne den dag så sejlede.

Men jeg skammer mig faktisk over at skamme mig over min baggrund.

For jeg er også vokset op i et hjem smurt ind i kærlighed af to helt igennem kærlige forældre, der forgudede og elskede mig, så hvorfor har jeg så travlt med at pakke min bagage langt væk?