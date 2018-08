Niarn: Alkohol var skide sjovt, indtil jeg lå med slanger i kroppen på hospitalet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg har en kæmpe klump i maven.

Det har jeg haft de sidste par dage. I aften bliver dokumentaren ’Niarns død’ vist på TV2. Den viser nogle af mine mest pinlige øjeblikke som alkoholiker og stofmisbruger, og det er med krummede tæer, jeg er kommet igennem screeningen af filmen. Og nu skal den vises for hele Danmark. Jeg har kvalme.

Men hvorfor så overhovedet lave filmen? Fordi historien er vigtigere end mine følelser. Op i røven med mine følelser, den her film kan hjælpe nogle folk. Og den kan minde os om noget, som jeg tror, vi ofte glemmer.

Jeg proppede mig med masser af ulovlige substanser: Kokain, hash, MDMA, speed, piller – alt hvad jeg kunne komme i nærheden af. Men det, der var ved at slå mig ihjel, det var alkohol. Lægerne på Hvidovre kunne ikke se nogen skader på min krop fra stofmisbrug. Men de kunne se de uoprettelige skader, som alkoholen havde forårsaget på min forholdsvis unge krop.

Alkohol. Det stof, jeg på lovlig vis og nærmest på opfordring fra mit samfund havde indtaget, siden jeg var 13 år gammel, var nu tæt på at koste mig livet. Det stof, som jeg skålede i, da jeg underskrev min pladekontrakt, og det stof, som jeg fyldte mig med, når jeg havde rundet endnu et år eller havde nået et mål.

Det stof, som jeg for nylig hørte en radiovært stolt proklamere, at hun havde ’ligget i lage i’ hele sommerferien. Jeg kunne ikke lade være med at tænke: »Hvad nu, hvis hun havde sagt det samme om kokain?«. Det havde hendes chef og resten af Danmark nok reageret anderledes på. Det havde jeg ikke. For mig er det det samme.

Jeg har set folk være døden nær af kokain, og jeg har set mig selv være døden nær af alkohol. Et stof er et stof og et misbrug er et misbrug. Aben på din skulder er sgu ligeglad med, hvad loven foreskriver.

Danskere elsker at drikke. Og ved I hvad? Det skal vi sgu også have lov til. Men med cirka 150.000 alkoholikere her i landet betyder det, at op mod hver 3. dansker har en alkoholiker i sin nære familie. De mennesker skal have hjælp, og de skal i behandling. Når et samfund tjener så mange penge på at sælge alkohol til folket, så skal der være bedre muligheder for behandling, end jeg har været vidne til i mine 5 år som ædru alkoholiker.

Nu skal jeg så nok høre på »alle har ret til misbrugsbehandling i deres kommune«-svadaen, som jeg har hørt så mange gange før. Jeg kan ikke sige andet, end at én ting er, hvad der står i den lille pjece på biblioteket, noget andet er virkeligheden. Jeg kender stadig ikke én eneste misbruger, der har fået den rette hjælp af kommunen.

Alkoholisme er ikke noget, man vælger. Jeg er overbevist om, at man er født alkoholiker. Man finder bare først ud af, at man er det, når det er for sent. Det betyder, at det er enormt svært at forebygge alkoholmisbrug. Foredrag, dokumentarfilm og anden oplysning om misbrug redder helt sikkert nogle mennesker fra at ende i rendestenen, men størstedelen af alle alkoholikere indser først deres skæbne, når de sidder i lort til halsen.

Disse mennesker skal ikke dømmes eller hånes. De skal hjælpes. Vi skal hjælpe dem sammen. Fuldstændig som vi hjælper folk, der brækker et ben eller får en depression.