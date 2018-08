Tilflytter: »Jeg havde aldrig før oplevet racisme på denne subtile måde. Det efterlod en mærkelig lammet følelse«

Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg er blevet spurgt, om jeg taler arabisk, af folk, som ved, præcis hvor jeg kommer fra

Eller da jeg fortalte en ældre kulturradikal herre, at jeg kommer fra Cypern, og han så rådede mig til »aldrig at tage tilbage til Syrien igen, fordi det er alt for farligt for mig«.

Jeg bliver konstant spurgt, om jeg er gift med min kæreste, altid med den underforståede konstatering, at det gør man ’for ikke at blive smidt ud af landet’.

Danskerne er et af de mest berejste folk på den vestlige halvkugle, men det betyder pludselig intet overhovedet. Alting sløres, når der kommer en person med mørkt hår og brune øjne ind i lokalet.

Han er fremmed, og alle fordommene skal vendes: Er han fra Brasilien? Måske er han muslim? Han kunne godt være fra Gabon, han kunne endda være spansk, men under ingen omstændigheder dansk, og hvis han er fra Asien, er han nok bare adopteret.

I den seneste tid er det blevet en smule værre, og den davidsstjerne, jeg altid går med om halsen, har nu også forårsaget mig en del ballade.

Et par af mine danske jødiske venner advarede mig faktisk mod at bære stjernen så åbent, og jeg grinede bare.

Til en fest for nylig blev jeg overfuset af en fyr for at gå med min halskæde så synligt. Han var imponeret over, at jeg kunne være så stolt over min kulturelle herkomst, når nu alle andre hadede jøder.

For nylig blev jeg til en sommerfest på min arbejdsplads bedt om at rejse mig, fordi jeg var den eneste jøde i lokalet. Jeg nægtede, men blev tvunget til det – på en charmerende måde, naturligvis.

»Vi kan godt se dig, Kaan, op med dig, vi fejrer mangfoldighed!«.

Jeg værdsætter virkelig at arbejde for et firma med masser af fantastiske mennesker, der er stolt over sin 30 pct. internationale profil, set i forhold til hvor deres medarbejdere stammer fra, men måske er der andre måder at hylde mangfoldigheden på end ved at lade muslimerne og jøderne rejse sig op og få de almindelige danskere til at føle sig så mangfoldigt inkluderende.

I London arbejdede jeg på en mindre tegnestue, hvor alle kom fra forskellige dele af verden. Kun 2 ud af 20 var briter. Det var ikke noget, vi fejrede. Folk var ligeglade.

Det handlede ikke om at være britisk. Vi var der ikke, på grund af hvor vi kom fra, men fordi vi var gode til vores arbejde: Vores tilhørsforhold handlede om, hvad vi havde bedrevet i livet. Ikke om hudfarve og religion.

Folk glemmer let deres egen adfærd

Det er virkelig paradoksalt, at folk konstant nægter at forstå den uvidenhed, som ofte ligger til grund for måden, vi ser på andre mennesker på. Og man behøver ikke tage til det mørke Jylland eller Udkantsdanmark for at opleve det. Uvidenheden findes overalt i København og overraskende nok altså også i den såkaldte elite.

Jeg påstår ikke, at alle er uvidende, jeg har mødt nogle utrolige mennesker, som med åbne arme har fået mig til at føle mig hjemme fra begyndelsen, og som kendte til almindelig god opførsel.

Men jeg tør slet ikke forestille mig, hvordan et menneske, som er flygtet fra en forfærdelig krig i sit land, må få det i mødet med Danmark.

Eller hvordan anden- eller tredjegenerationsindvandrere, som ikke har gået i den rigtige skole eller er vokset op i det rigtige postdistrikt, må opleve det.

Folk glemmer let deres egen adfærd i København, når de fordømmer regeringens politik for at være hård og sort/hvid. De glemmer, at vi alle er med til at skabe den nationale ånd i det fremtidige Danmark.

Ikke overraskende er de små overgreb også begyndt at vise deres grimme ansigt over for mennesker omkring mig.

En dag kom min kæreste cyklende, og en tilfældig forbicyklende råbte »forbandede zionist« efter ham. Han var i chok – han betragter ikke just sig selv som pro-Israel.