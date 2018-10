Forsker: Magthaverne må simpelthen stoppe med bruge 'populisme' som favoritskældsord

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg bruger også populistiske greb ... og jeg hader mig selv for det«.

Sådan fortæller erhvervslederen Stine Bosse. Hendes udlægning – med blanding af afstandtagen og frygt for ‘populismen’ – er symptomatisk for den forståelse af vores samfunds demokratiske udfordringer, som findes i samfundets top.

I de interviews, som jeg og mine kolleger laver med centrale aktører i den danske magtelite i programmet ’Magtens stemmer’ på Radio24syv, går den analyse af vores demokratiske udfordringer igen: Elite- og politikerleden ses i vid udstrækning som resultatet af en sprængfarlig cocktail af populistisk retorik, sociale medier og fake news.

Blå bog Christoph Houman Ellersgaard Født 1981. Ph.d. i sociologi og adjunkt ved Department of Business & Politics, CBS. Ellersgaard forsker i eliter og magt og har blandt andet været medforfatter på ’Magteliten: Hvordan 423 danskere styrer landet’ (2015), ’Magtens atlas’ (2016) og ’Tæm eliten’ (2017).

Nogle af elitepersonerne er så reflekterede, at de forbinder populismens succes med øget ulighed og usikkerhed på grund af ‘globaliseringen’, ‘den teknologiske udvikling’ og lignende.

Men det gennemgående træk er, at populismekortet er det foretrukne redskab til at beskrive politikere på begge sider af den politiske midte, der opfører sig ’uansvarligt’ i deres jagt på stemmer.

Det illustreres måske tydeligst i vores interview med KL-direktør Kristian Wendelboe: »Når selv de radikale begynder at stille sig ud at sige, vi synes også, at det er synd for skolelærerne. Så tænker man: Really? Altså, hvor mange er der snart tilbage, som tør tage et ansvar? Jeg kan bare konstatere, at man ude på begge fløje jo har enorm succes med altid at sige det populære i det segment, man taler til. Der er simpelthen for få stemmer i at træffe de ansvarlige beslutninger lige nu«.

Problemet ved denne analyse er for det første, at populismen blot bliver en skraldespandskategori for alle holdninger, der ikke passer i den etablerede konsensus i magteliten. Det så man blandt andet i mandagens udgave af Berlingske, hvor direktør i Dansk Byggeri og tidligere særlig rådgiver i Venstre Lars Storr-Hansen, forklarede at »det er populistisk at mene, at der ikke er brug for flere reformer af det danske samfund«.

Populisme bliver dermed et vagt defineret skældsord, der kan bruges til at kortslutte enhver debat. Kald nogen populist, og du behøver ikke at lytte til deres argumenter eller acceptere, at I blot taler fra forskellige ideologiske positioner.

For det andet overser man, at den polariserede adfærd, der beskrives som populisme, ikke er en slange i det demokratiske paradis, men et produkt af demokratisk underskud og stagnation.

Hvis magteliten virkelig ønsker populismens spøgelse proppet tilbage i flasken, er der kun et at gøre: Sæt jer i spidsen for demokratiske eksperimenter, der forsøger at inddrage flere borgere og genoplive det deltagerdemokrati, der er ved at gå fløjten.

Når man gør populismen til hovedskurk i historien om vores demokratis aktuelle udfordringer, er det ofte uden rigtig at gøre sig klart, hvad populisme egentlig er. Nogle synes at være blevet grebet af den tyske idéhistoriker Jan Werner Müllers definition af populisme som en modstilling mellem en korrumperet elite og et samlet, uskyldsrent folk.

Problemet med Müllers tilgang er, at det at stille sig på flertallets side – at universalisere sit partikulære standpunkt – jo netop er måden, man skaber opbakning på i et repræsentativt elitedemokrati. Når partier kæmper om borgernes gunst via valghandlinger frem for ved at engagere borgerne og give den reel medindflydelse, bliver det de partier, der kan tale til de fleste, der får opbakningen.

Netop her står de etablerede elitepartier – i Danmark Konservative, Venstre, Radikale og Socialdemokratiet – med det problem, at de er bundet til en lang række kompromiser. Ikke blot med hinanden, men også med de øvrige dele af samfundets magtelite, frem for alt det store erhvervsliv, men også embedsværket (især omkring Finansministeriet), fagbevægelsen og forskningsverdenen.

Der er med andre ord flere hensyn, der skal tages, og det begrænser såvel det politiske som det retoriske handlerum. Fra dette, med den britiske intellektuelle Tariq Alis ord, ekstreme center, bliver alle politiske strømninger, der står i opposition, til populisme. Det bliver et skældsord for alle dem, der er uden for det gode selskab.