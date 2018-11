Amanda er træt af 'pligtsex' og James Bond: Det er hundesvært at sige nej, når vi går rundt og bilder hinanden ind, at mænd har krav på sex

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Om lidt tager vi to en skøn dukkert med James Bond og pligtsex.



Men lad os først sige hej til Lior Foighel, som forleden var i Ekstra Bladet.

Her fortalte han om de gange, han har haft en kvinde med hjem efter en bytur. Og om hvordan han tit har overtalt kvinder til sex, selv om de til at starte med har sagt fra.





Han kalder det en slags forhandling, hvor han pressede kvinder til sex. At han har gjort det, fortryder han i dag.



Lior har dog ikke voldtaget nogen. Han har bare presset på. Så hvorfor går det galt - hvorfor står kvinderne ikke bare ved deres nej, hvis de ikke har lyst til sex?



Liors historie er ikke et særtilfælde. Det har #Metoo også vist os. Som kvinde kender du og jeg til at føle et pres; til en fest, i byen eller bare derhjemme.

I parforholdet har det endda sit eget ord - pligtsex. Du har ikke lyst til sex, men du gør det alligevel. Som en pligt, der kommer snigende, bedst som du ligger i det stribede sengetøj og egentlig bare vil bladre lidt i en krimi.

Du føler, at du skylder ham sex. Så du fisker efter de dårlige undskyldninger og siger 'nej tak, jeg har hovedpine'.



At sige, at man har hovedpine, er en kliche. Og vi griner. Men faktisk berører vi et dybt tabu i vores kultur.

Vi kvinder føler ikke, at vi kan tillade os at kigge en mand i øjnene og - uden at pakke det ind, uden at komme med tamme undskyldninger - sige nej.



Derfor er det ikke bare sådan lige at sige nej til sex. For jo, selvfølgelig har kvinder selv et ansvar for at sige fra, men det er et nemt argument at slynge ud.

Lad os i stedet spørge, hvorfor det ikke altid sker?



Vi bilder hele tiden hinanden ind, at mænd har krav på sex. Næsten alle historier bygger på samme kernefortælling. Helten redder dagen og får prinsessen.

Det kan også oversættes til, at en mand klarer skærene og som belønning får lov til at stikke sin penis op i en dame.



Den historie går igen og igen. James Bond vinder dagen og boller damen. Kvinden er godbidden. Det siger sig selv, at kvinder derfor helst skal være smukke.



Og tit er der et pikant tvist til historien. Kvinden er ikke interesseret i helten til at starte med. Men det får helten heldigvis altid lavet om på.



Tænk hvis vi havde den samme forventning til den kvindelige helts kæreste?

Eller til en homoseksuel helt (hvis de kan opspores i film)?

Hvor end vi kigger, ser vi fortællingen gentage sig i alle mulige afskygninger.



Og nogen vil måske sige, at tingene har ændret sig. Men det er løgn.

I agentfilmen Kingsman fra 2015 slutter historien selvfølgelig med, at helten får pigen. Som altid. Det har vi lært nu. Men helten befrier også anden kvinde, en prinsesse for at det ikke skal være løgn, som kækt siger til ham:



'Som tak fordi du har befriet mig, må du nu bolle mig i røven'.



Se selv filmen. Kan du forstille dig film eller bog, hvor kvinden fastholder sit nej til sidste side?



Sommetider, især hvis man ikke kender vedkommende, kan det også være uhyggeligt at sige fra. Måske bliver manden vred?

Måske vil han ikke lade mig 'slippe'? Lægger man frygt og tvivl oveni en kulturel fortælling om, at mænd skal have sex som belønning - så har du en cocktail, der nemt kan tage luften ud af et hvert nej.





Jeg tror, at mænd og kvinder er lige gode om at forvente, at en god kvinde sørger for sex

Jeg tror ikke, at alle mænd er stimlet sammen i en mørk bunker og besluttet, at fra nu af skal vi presse kvinder til sex med mærkelige forventninger og historier.

Jeg tror, at mænd og kvinder er lige gode om at forvente, at en god kvinde sørger for sex.



Men som den gode Lior Foighel også siger i interviewet: ingen kvinde skylder nogen mand sex.



Og det har jeg også mindet mig selv om. Bare fordi jeg er født med en skede, så har andre ikke krav på at skulle stikke noget op i den.

Ingen kvinde er en sok, som mænd skal onanere i. Prinsesse eller ej.