Professor: Hvorfor hævede Mærsk ikke stemmen noget før over for Danske Bank?

Det tager år at skabe en ny bank, og det er faktisk, hvad der skal ske. For banken er smadret og ligger i ruiner, og det kræver lederskab at udvikle en ny kultur i banken.

Danske Bank var en vigtig del af det danske samfund. En virksomhed langt ud over det normale. Der findes kun nogle få sådanne virksomheder i et land. At lede sådanne virksomheder er selvfølgelig noget andet, end – med al respekt – at lede alle de andre mere almindelige virksomheder.

På Danske Banks hjemmeside hedder det: »Det betyder, at vi har et særligt ansvar over for de samfund, vi er en del af«. Lad os kalde det, hvad det er: samfundsansvar.

Sådanne virksomheder nyder en særlig respekt og udfylder en særlig rolle i samfundet. Denne respekt og denne rolle har og spiller Danske Bank ikke i dag. Tvært imod. Man har spillet sig selv af banen. Man er ikke respekteret.

Vejen til at blive en virksomhed, der respekteres af samfundet, er at respektere samfundet og at tage et medansvar for det samfund, som man er en del af og fuldstændig afhængig af.