Brevskriver står frem: Det ryster mig, at kritiske journalister og folk med lange uddannelser så skråsikkert tager stilling til en sag, de ikke kender noget til

For godt en måned siden sendte jeg og 54 andre forfattere et brev til Forfatterskolen, hvor vi opfordrede til, at der blev lavet en uvildig undersøgelse.

Vi ønskede, at skolen, til alles bedste, kunne slippe for at være omgærdet af ubehagelige rygter.

Siden gik det stærkt: Skolens bestyrelse besluttede at iværksætte en whistleblowerordning, og den siddende rektor blev fyret. Bam!

En shitstorm på de sociale medier gik i gang. Var det os, der havde fået Jeppe Brixvold fyret? Var vi en hemmelig feministisk bande med hævnmotiver? Var der tale om en slags #MeToo-straf af mandekønnet som sådan? Var der i grunden ikke tale en om situation, der var fuldstændig mage til mccarthyismen i USA?

Hvis det ikke havde været så tragisk, ville det være komisk. Folk har en god fantasi. Måske skulle de blive forfattere?

Nej, der er ikke tale om nogen feministisk klub, jeg ved ikke engang, om vi 55 mennesker har nogen fælles holdning til feminisme. Ja, der er både mænd og kvinder som underskrivere. Nej, vi opfordrede ikke til, at man fyrede den siddende rektor. Nej, vores brev handler ikke om #MeToo. Heller ikke før #MeToo var magtmisbrug og grænseløs studiekultur o.k.

Store essays i Weekendavisen har allerede beskrevet præcis, hvor pilrådden kulturen var engang. Det er både gået ud over mænd og kvinder.

Jeg ved, at nogle synes, at skolens bestyrelse har håndteret medierne dårligt, og Jeppe Brixvold har sagt, at han ville have foretrukket, at der blev udsendt to pressemeddelelser, én om whistleblowerordningen, og én om, at bestyrelsen valgte at opsige ham. Personligt ville jeg også have foretrukket det sådan.

Men det er nu engang bestyrelsen, der udsender pressemeddelelser om sine egne beslutninger, ikke mig, ikke Jeppe Brixvold.

Det burde ikke være overraskende, at Facebook er et sted, hvor folk giver los for deres vrede og frustration, men det er nu alligevel rystende, at kritiske journalister og folk med lange universitetsuddannelser bag sig så hurtigt og skråsikkert tager stilling til en sag, de ikke kender noget til.

Men hallo, alle trolde: Vi, der har skrevet brevet, har bedt om en uvildig undersøgelse; vi har ikke fyret nogen. Bestyrelsen har valgt at fyre Brixvold på et lukket møde, og alle er underlagt tavshedspligt, hvilket vil sige, at vi aldrig får begrundelsen at vide.

Jeg må have gentaget dette 20-25 gange i løbet af de sidste uger: tavshedspligt. Det er, som om folk ikke vil forstå, hvad det ord betyder. For sekundet efter fortsætter de: O.k., men hvorfor blev han fyret? Det er fandeme strengt! Hader du Jeppe Brixvold?

Svaret er: Jeg hader da ikke Jeppe Brixvold. Hvorfor skulle jeg dog det? Denne sag er meget større end enkeltpersoner, om end enkeltpersoner selvfølgelig har et ansvar for deres egne handlinger. Og jeg kunne da også godt komme med gisninger og gætte på, hvorfor bestyrelsen trak en streg i sandet: Faktum er, at jeg ikke ved det.

Marianne Stidsen ved det heller ikke. Jeg blev også overrasket. Men som dagene går, er jeg dog mindre og mindre overrasket.

Jeppe Brixvold har været på den skole i mange år. Han har med andre ord været en del af den kultur, skolen ønsker at gøre op med. Det egentlig besynderlige var måske, at man ansatte ham? Men igen – det var skolens daværende bestyrelse, der traf det valg, og det må man respektere.

Det kan ikke nytte noget, at man kun respekterer en bestyrelse, når den handler i overensstemmelse med egne ønsker. Så ville demokratiet hurtigt blive fortid.

Hvad brevet angår, var det en klokkeklar præmis for os, der underskrev det, at det ikke skulle til pressen. Vi ville gerne undgå mediemøllen. Men nu er brevet blevet offentliggjort, og en række spekulationer er gået i gang. Nogen vil forske i, hvem vi var, og hvad vi ville.

Marianne Stidsen foreslår ligefrem, at kulturministeren bør kulegrave brevskrivergruppens gøren og laden. Til det vil jeg bare sige: Kulturministeren er velkommen herhjemme hos mig.