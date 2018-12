Afgående formand for Klimarådet råber vagt i gevær for klimaet

De seneste måneder har den ene videnskabelige rapport efter den anden understreget klimaproblemets alvor: Det haster med at nedbringe udledningen af drivhusgasser for at undgå, at klimaforandringerne løber løbsk. Ifølge den seneste rapport fra FN’s klimapanel bliver indsatsen de næste 10 år helt afgørende. Dermed er opgaven for verdens beslutningstagere også givet: Der skal handling til nu og her, hvis vi vil bevare kloden bare nogenlunde, som den ser ud i dag.



Hvis små lande som Danmark skal kunne lægge pres på andre lande for at gøre noget mere, må vi selv gøre en stor indsats for at sænke vores udledning af drivhusgasser. På den baggrund vedtog et enigt Folketing før sommeren, at Danmarks nettoudledning skal være nul i 2050, dvs. at de få udledninger af drivhusgasser, der måtte være i 2050, skal kompenseres af tilsvarende optag gennem f.eks. skovrejsning. Det sætter en tyk streg under, at Danmark forpligter sig til at fuldføre den grønne omstilling inden for få årtier.

Er Danmark så på rette vej mod netto-nuludledning i 2050? Det har Klimarådet set på i en nylig statusrapport om dansk klimapolitik, der bl.a. indregner de forventede effekter af sommerens energiaftale og regeringens nylige klima- og luftudspil. Med udgangspunkt i regeringens egne tal påpeger rapporten, at tempoet i reduktionen af Danmarks drivhusgasudledninger i det kommende årti forventes at blive sænket til en fjerdedel af reduktionstempoet i indeværende årti.

Konkret ventes drivhusgasudledningerne i gennemsnit at falde med knap 2 mio. tons CO 2 -ækvivalenter om året fra 2010 til 2020, mens de kun ventes at falde med knap 0,5 mio. tons per år fra 2020 til 2030.

En så kraftig opbremsning af reduktionstempoet er naturligvis bekymrende af mindst to grunde.

For det første betyder den, at tempoet i den danske grønne omstilling skal skrues markant op efter 2030 for at nå 2050-målet om netto-nuludledning, med risiko for, at målet ikke nås.

For det andet peger FN’s klimascenarier som sagt i retning af, at alle verdens lande bør skærpe deres klimapolitiske mål drastisk i de nærmeste årtier for at leve op til Paris-aftalen.

Klimarådet har forholdt sig til den forventede udvikling i Danmarks samlede drivhusgasudledninger. Klimaministeren har argumenteret for, at disse tal ikke giver det rette billede af, hvad regering og Folketing gør for at nedbringe udledningerne. Ministeren påpeger, at uden energiaftalen og klimaudspillet var der udsigt til en væsentlig stigning i de danske udledninger. Det skyldes bl.a. de mange nye datacentre, som tilfører Danmark et stort ekstra elforbrug, der i fravær af udbygning med vedvarende energi vil skulle dækkes af kulkraftværker.

Ministeren forsvarer altså opbremsningen i reduktionstakten med, at det kræver en indsats at afværge genfødslen af kul i den danske elproduktion, hvorfor kræfterne ikke rækker til at fastholde tidligere tiders tempo i reduktionen af de danske drivhusgasudledninger.