Gymnasielev og klimaaktivist: Læring er meningsløst, når vi ikke har en fremtid at lære for

Fredagens store klimastrejke er et nødråb fra os børn og unge, der frygter for fremtiden. Vi savner, at de voksne kommer ind i kampen.

Den 16-årige Greta Thunberg satte gang i en ny ungdomsbevægelse, da hun satte sig foran det svenske parlament og skolestrejkede for klimaet i forbindelse med den svenske valgkamp.

Dette har sat gang i en offentlig debat – specielt på Facebook. Dem, der kommenterer mest på hendes og andre unges stærke kamp for en fremtid, er 50-årige mænd og kvinder, der lige er kommet i overgangsalderen og keder sig på Facebook.

Blå Bog Eva Beyer Paulsen Eva Beyer Poulsen er 16 år, går i gymnasiet i Roskilde og er klimaaktivist.

En af de voksne, der var til stede på Facebook, var Bjørn, der stolt kunne kalde os unge klimaaktivister for »idioter«, og Michael, der omtalte os som »stakkels små hjernevaskede pus«. Regine kunne sige »verdens mest irriterende pigebarn«, og en mor kritiserede Politiken for at give børn for meget taletid.

Andre argumenterede mere sagligt, som Helle, der mente, at det var uetisk at bruge en 16-årig med diagnose som talerør for de voksnes agenda.

Det er, som om voksne mennesker hurtigt agerer som børnehavebørn, når ungdommen taler til deres dårlige samvittighed. Men man forstår godt, at de voksne, der er til stede, føler sig truffet, når de bliver konfronteret med deres fremtidsforkortende forbrugs- og handlingsadfærd.

Måske har de lavet deres lektier og ved, hvad konsekvenserne ved deres handlingsmønstre er, men de handler ikke. Det er lidt, som når man halvsover i timen – man hører, hvad der bliver sagt, men man deltager ikke aktivt i samtalen.

Selv om vi unge er teenagetrætte, er der ikke noget, der gør os mere trætte end sovende voksne og dårligt indeklima. I modsætning til voksne har vi lavet vores lektier og ikke sovet i timen, så vi kan godt tillade os at strejke en fredag, hvis det kan få de voksne til at vågne op og høre efter – og måske deltage aktivt.

Men de voksne deltager ikke i timen. De tager et dørslag over hovedet og leger Facebook-krigere, mens de bestiller en familieferie til Dubai på deres nye iPhone.

Greta Thunberg er ligesom barnet i ’Kejserens nye klæder’ og siger jo blot, at de voksne ikke har ikke noget tøj på

Mens de voksne – herunder politikerne – sidder med hænderne i skødet og venter på en teknologisk løsning, som de har gjort de sidste 30 år, tager de unge skæbnen i egne hænder og kommer med praktiske løsninger som at spise mindre kød, tage cyklen i skole og spare på flyturene.

Af en eller anden grund kan de gamle inden og uden for Borgen ikke orke at ty til handling, hvilket fører til en vrede inden og uden for de sociale medier. For en 16-årig med autisme skal jo ikke bestemme, hvad Helle skal gøre!

Jeg kender en med autisme, der af egen fri vilje blev dyreaktivist som 16-årig. Og så kender jeg til en, der blev klimaaktivist som 15-årig. En diagnose er ikke en undskyldning for ikke at lytte til folk. Der har været utallige store mennesker gennem tiden, der måske har haft autisme eller andre diagnoser. Forestil jer, at nogen havde stoppet Albert Einstein ved at sige noget så ’sagligt’ som Helle: ’Vi tror desværre ikke på din relativitetsteori, for du har en diagnose og er derved utroværdig’.

Så hvorfor lytte til en 16-årig klimaautist og tusindvis af andre med samme? De er jo bare små børn, og de har ikke en flot doktorgrad i fysik?

Jo, ser I, klimaløsningen er ikke kun et spørgsmål om viden, det er et spørgsmål om handling. Men Greta Thunberg får ikke sin vilje. De voksne handler nemlig ikke. I stedet diskuterer de hendes diagnose og alder på Facebook.

Af en eller anden grund bliver debatten altid drejet fra det reelle emne – klimaetik – og over på, om børn generelt har retten og styrken til at kæmpe for noget, der er større end dem selv.

Og det er derfor, vi strejker. Både for retten til vores planet, og retten til at få ret, som de voksne så fint fratager os, når de undervurderer vores evner, ignorerer vores larm og griner af vores frygt.