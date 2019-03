Bettina Post: Vi spilder tid og penge på ligegyldige råd og udvalg, vi alligevel ikke lytter til

Disruptionrådet er et tredje initiativ fra den siddende regering, som fortjener et par ord med på vejen.

Det har – i modsætning til de to paneler – fået en del opmærksomhed undervejs, fordi vi alle sammen først skulle forstå, hvad i alverden disruption er for noget, og hvorfor det er så møgmoderne.

Og så var der jo alt det med Hella Joof, som virkede malplaceret i rådet, og som selv kom til at understrege det ved at lufte en gammel røverhistorie om nedbrænding af indianerlandsbyer. Det var en skidt start.

I februar nåede Disruptionrådet så alligevel frem til at sætte en slags midlertidigt punktum for arbejdet med en fin rapport, som er så propfuld af plusord og optimisme, at den bør være pligtlæsning for alle med tendens til depression. Hold nu fest.

Første sætning i forordet lyder: »Danmark er et dejligt sted på Jorden«, og længere nede i teksten kan man læse, at rådet har sat som mål, at »alle i Danmark skal være fremtidens vindere«.

Det bliver så godt.

Det var egentlig meningen, at Disruptionrådets arbejde skulle have været afsluttet med udgangen af 2018, men både rådet og beskæftigelsesministeren, som har ansvaret for det, er blevet så glade for det hele, at de har besluttet at fortsætte.

Ministeren er angiveligt især glad for den nyskabende arbejdsform, rådet repræsenterer. Det står ikke helt klart for mig, hvad den går ud på, ud over at rådets medlemmer har været rundt i ind- og udland og snakke med nogen. Men det er der jo så mange, der har.

Måske er jeg bare for dum til at forstå dybden af det der disruption. Jeg har dog fattet, at meningen med det hele er at få Danmark forlæns ind i fremtiden, og det lyder i hvert fald som en rigtig god idé. Så hvis rådet ikke er blevet færdig med arbejdet, vil det ganske enkelt være uforsvarligt, hvis de stopper nu.

Skulle nogen nu konkludere, at jeg nok ikke bryder mig om eksperter – eller måske er sur over, at jeg ikke selv er blevet spurgt – så lad mig endelig bringe disse vildfarelser ud af verden.

For at tage det sidste først, så føler jeg mig ikke forbigået. Jeg skal nok finde måder at blive hørt på, og når det kommer til nytænkning, vil jeg meget hellere lytte til nogen, der er klogere end mig. Jeg er nemlig den største tilhænger af eksperter. Langt værre er det med alle dem, der kloger sig på en masse, de ikke ved en pind om.

For det er så dejligt, når nogen, der ved noget om vigtige emner, åbner munden og siger det. Det har vi brug for. Men jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor man så ikke spørger nogen af alle de dygtige forskere, som vi allerede betaler for at grave sig ned i tilværelsens komplicerede finurligheder for at forstå og forklare det, som ingen andre kan finde ud af.