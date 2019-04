Rasmus efter 18 års skolegang: På universiteterne kloner vi hinanden til at tænke de samme tanker, som alle andre har tænkt før os

Hvis viden skal være vores vigtigste eksportvare, skal universiteterne have mere fokus på at få os til at tænke noget nyt.

Jeg har gået i skole i sammenlagt 18 år, men ikke før mit sekstende skoleår blev jeg undervist i at tænke selv.

Det er underligt, for i Danmark er vi ellers så gode til at tænke. Viden er faktisk vores allerfornemste eksportvare. Det har jeg i hvert fald hørt fra medierne og på skolebænken lige så længe, jeg kan huske. Og heldigvis! For i en klimavenlig fremtid med faldende kødforbrug er det ikke smart at sætte alle sine penge på bacon.

Desværre møder jeg mange akademikere, der i professionelle sammenhænge stivner i akut lammelse, når de møder problemer, som de ikke kender svaret på. Det er der ikke noget at sige til. For på universiteterne kloner vi hinanden til at tænke de samme tanker, som alle andre allerede har tænkt før os. Det er sådan, man får 12.

Den gode nyhed er, at den kreative tænkning i virkeligheden er meget enkel. En ny idé handler om at se sammenhænge der, hvor der ikke allerede er en forbindelse

Men kineserne kan også godt tænke det samme, som alle andre allerede har tænkt. Og de er mange flere til at gøre det.

Så hvis viden skal være danskernes eksportvare, er vi nødt til at sælge en anden form for viden end den, alle de andre også har. Det skal være tænk-selv viden, ny viden, kreativ viden.

Det er et kæmpe problem, at vi, som forlader uddannelsessystemet med et kandidatbevis i hånden – os, der om nogen skulle være de dygtige tænkere – aldrig har lært at tænke vores egne tanker.

Den gode nyhed er, at den kreative tænkning i virkeligheden er meget enkel. En ny idé handler om at se sammenhænge der, hvor der ikke allerede er en forbindelse. Men innovation handler om at handle på den idé, gøre sig sine egne erfaringer, tage ved lære af dem og dele sin viden med andre. Men det kræver, at vi tør bryde med de måder, vi er vant til at tænke på.

På studiet oplevede jeg den kollektive nedsmeltning, der fandt sted blandt mine medstuderende, da vi i faget entreprenørskab fik at vide, at karakterer ikke er vigtige, og at underviseren ikke har alle de rigtige svar. I stedet fik vi besked på at undersøge vores personlige ressourcer, at opsøge det, som vi var nysgerrige på, og at kaste os ud i studiet med begge ben, fejle og dele vores erfaringer med hinanden.

Det er måske det vigtigste, jeg nogensinde har lært. Så hvad med, om vi skruer lidt ned for kloningen og i stedet giver plads til et obligatorisk entreprenørskabsfag på alle universitetsuddannelser?