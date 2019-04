Psykologistuderende: Det er usmageligt, umodent og usexet, når mænd siger nej til at bruge kondom

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg forsøger i disse år at fejre mit ungdoms- og singleliv med alt, hvad der dertil hører. Men der er skår i glæden. Midt i min liderlighed ender jeg ufrivilligt i rollen som underviser i kønssygdomme.

Selv om de fyre, jeg er sammen med, på forunderlig vis altid er blevet tjekket for kønssygdomme inden for den seneste måned, så insisterer jeg alligevel på, at vi skal bruge kondom.

Det gør dem altid lidt mutte, og der er ikke mange lys at spore i deres øjne, når snakken er slut. Den snak stod heller ikke øverst på min ønskeliste.

Sex og Samfund skriver på deres hjemmeside, at der i 2005 var 23.854 registrerede tilfælde af klamydia. I 2017 var det tal oppe på 32.931. Det kan der være forskellige grunde til, men en af dem er, at der bliver brugt for få kondomer.

Kondomer er ikke sexede. Men de er en forudsætning for, at vi alle sammen kan fejre vores ungdom uden at komme til at træde på hinanden

Klamydia er let at behandle, og det er måske derfor, at ungdommen ikke tager den så tungt. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 50.000 bliver smittet med klamydia hvert år. Det svarer til hele Herning. Cirka halvdelen af de smittede ved det, og den anden halvdel går ubehandlet rundt.

Det er alvorligt, fordi ubehandlet klamydia kan ende med at fratage en kvinde evnen til at føde sine egne børn. En kønssygdom er ikke en bivirkning ved sex, det er en sygdom. En kønssygdom skal ikke spredes ved lemfældighed, den skal aktivt undgås.

Alle ved, at man bør bruge kondom, hvis man dyrker sex med en, man ikke kender. Det er nok derfor, vi ikke snakker så meget om det – fordi der ikke er så meget at diskutere. På trods af det er prævention stadigvæk ikke en selvfølgelighed.

Det er ikke, fordi der mangler information omkring hvordan man tager et kondom på – det er, fordi man(d) ikke har lyst. Og det er her, det bliver giftigt. Måske er det i visse date-situationer rimelig klart, at daten ikke er der for at høre om dine hobbyer og dine tanker om klimaet.

Sex er også et behov, og det er strengt taget ikke nødvendigt, at man bryder sig om hinanden. Men det, man kan forlange af hinanden, er respekt. Når en fyr aktivt forsøger at snakke en pige fra at have beskyttet sex, fordi han ikke har lyst til at have kondom på, så bliver manglen på respekt ubehageligt tydelig.

Han nedprioriterer pigens ønske og helbred til fordel for sin egen optimale nydelse. Det er usmageligt, umodent og usexet, og det er ikke godt nok.

Hvis man ikke kan forholde sig til det menneske, man knalder med, på en respektfuld måde, så skal man holde fingrene for sig selv. Jeg bliver bekymret for de værdier, der ligger til grund for den opførsel.

Har vi et samfund, der fortæller drenge, at de er mere værd end piger? Jeg ser ligestillingen vinde indpas mange steder i samfundet, men klamydiatallene og historier fra mine kønsfæller vidner om, at vi ikke må glemme, at der stadig er kampe at kæmpe på kvindekønnets vegne.

Især på den seksuelle slagmark, hvor ligestillingen mellem manden og kvinden halter langt, langt bagefter. Et fænomen som ’stealthing’, hvor fyren sniger kondomet af under sex, uden at pigen ved det, cementerer alvoren af manglen på respekt.

Jeg hører veninder sige, at hvis en fyr ikke respekterer, at man gerne vil bruge kondom, så er fyren ikke det værd. Der er åbenbart konsensus om, at det er pigerne, der ikke skal give fyrene lov. At det er pigerne, der vælger de forkerte fyre.

Men gu’ er det da ej. Det er fyrene, der vælger at være de forkerte fyre. Det ville klæde dem snart at vælge noget andet.