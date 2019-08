Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Sygeplejerske: Alt, jeg vidste om god sygepleje, gjorde jeg ikke. Jeg lavede bare brandslukning. Det kunne jeg ikke holde til - derfor sagde jeg op

Som sygeplejerske på både hospitaler og i den kommunale hjemmepleje oplevede Johanne Sandra Sand så uværdige forhold for patienterne, at det fik hende til at opgive det offentlige for i stedet at etablere et privat sygeplejebureau. I dag har hun 25 sygeplejersker ansat.