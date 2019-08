Økonomiprofessor: Tag magten tilbage fra økonomerne

Når man holder renten på en halv eller en hel procent i meget lang tid, har centralbanken ikke længere noget middel, den kan styre økonomien med, hvis vi kommer ind i en krise.

Og der kommer en krise. Så dereguleringen har betydet, at man har gjort sig utrolig sårbar og frasagt sig muligheden for at føre en effektiv økonomisk politik. Det er der, vi står i dag«.

Hvis det så var dig, der fik til opgave at sidde i finansministerens stol, hvad ville du så gøre?

»Åh, jeg vil helst slippe. Som jeg skriver i min bog, er det meget let at slippe ånden ud af flasken, men uhyre vanskeligt at proppe den ind igen. Dilemmaet er, at hvis man nu prøver at rette op på det, der gik galt, vil det være nogle helt uskyldige mennesker, som kommer til at betale prisen.

Børnefamilier, der har sat sig i gæld med alt for dyre boliger, osv. Læg hertil, at vi i dag er så globaliserede, at vores egen finansminister ikke bare kan træffe nogle afgørende beslutninger isoleret set.

Og selv inden for EU har man haft vanskeligt ved at enes om nye reguleringer, hvilket vi til fulde har set i sagerne om skattely«.

Katarina Juselius mener dog ikke, at der er nogen vej uden om mere regulering på både bolig- og aktiemarkedet. For boligejerne kunne der være tale om nogle mere intelligente overgangsordninger til normaltilstande, som ikke vil ramme de børnefamilier, der har købt på toppen, alt for hårdt. Men handling er nødvendigt, mener hun.

»Når det gælder aktier, burde man ligeledes kunne blive enige om at indføre en form for Tobin-skat (en afgift på hver enkelt finansiel transaktion, red.), som målrettet vil kunne ramme den højfrekvente finansspekulation (’sekund for sekund’-spekulation, red.).

Jeg har en figur, som viser, at bankafkast i England op til finanskrisen var gennemsnitlig 20 procent per år. Det svarer i det store hele til de danske forhold.

Det skal man sammenligne med, at investeringer i den reale økonomi måske gav 2 procents afkast. Reale investeringer har altså slet ikke givet de samme store afkast som finansielle investeringer, og det er jo et eller andet sted den omvendte verden«.

Nye regnemodeller – nu!

Med sin nye bog melder Katarina Juselius sig ind i det voksende kor af økonomer og politikere, der peger på, at den er gal med de økonomiske modeller, der i Finansministeriet bruges til at forudsige og indrette landets økonomiske kurs.

At forholde sig kritisk til modellerne er nødvendigt af flere årsager. Den stigende sociale ulighed er en af dem.

Derfor ser hun også meget positivt på det opgør med de seneste mange års sparepolitik, som den nye regering og dens støttepartier har varslet, herunder flere pædagoger, mulighed for tidligere pension og en ydelseskommission, der kan føre til afskaffelse af de såkaldte fattigdomsydelser.

»Men alt dette koster penge, og i Finansministeriets regnemodeller bliver dette udelukkende regnet som udgifter – uden at man tager mulige positive dynamiske effekter med.

Jeg besluttede mig imidlertid for at se nærmere på det og analyserede en relativt stor regnemodel, hvor jeg kunne undersøge de dynamiske effekter af ændringer i det private og offentlige forbrug, private og offentlige investeringer, bnp, valutakursen, renten og inflationen.

Og af alle disse var det faktisk det offentlige forbrug, der havde de største positive dynamiske effekter på bnp, men også positiv effekt på det private forbrug og de private investeringer.

Det skyldes, at de offentlige udgifter normalt går til dem, der har mindst. Og når de fattigste får flere penge mellem hænderne, går pengene direkte ind i det private forbrug.

Og når det private forbrug stiger, stiger også de private investeringer. Tingene hænger sammen«, siger hun.