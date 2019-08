Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Forbrugerrådet Tænk til erhvervsministeren: Opstil tilstrækkelige regler, så ingen skal betale 80.000 kroner tilbage for at låne 40.000

Der er akut brug for, at der bliver indført et ÅOP-loft, som tvinger firmaerne til en bedre kreditvurdering. Og hvis det for alvor skal hjælpe forbrugerne, må der ikke være for højt til loftet.