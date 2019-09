Sune Gylling Æbelø: Klimakrisen giver os religiøsiteten tilbage. Og det skal vi være glade for

Da det religiøse blev taget ud af vores verdensbillede, blev vi selv meningen med livet. Men nu tilbyder klimakrisen at give de meningshungrende religiøsiteten tilbage. Og med måde er det måske ikke så tosset for klimaet.

Religion er opium for folket, skrev Marx og mente dermed noget i retning af, at de religiøse hengivelser sløver de undertryktes sind og hensætter dem i en tilstand af flegma over for det dennesidige livs fortrædeligheder til fordel for et æterisk håb om guddommelig belønning i det hinsidige.