Blå bog

Arzoo Rafiqi

Født 1990. Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitets Institut for Statskundskab. Hun forsker primært i muslimers og andre religionsgruppers støtte til demokratiske værdier.

Forfatter til tidsskriftsartiklen ’A Clash of Civilizations? Muslims, Christians and Preferences for Democracy’ udgivet i det amerikanske tidsskrift Journal for the Scientific Study of Religion i august.