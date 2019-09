Klimaforældre: Børn har brug voksne, der tør risikere at blive kaldt klimatosser

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når et barn fødes, fødes samtidig en lang række håb og drømme for dette barns liv og fremtid. Som forælder ønsker man, at ens barn får et godt liv med masser af kærlighed og tryghed, et sikkert sted at bo og meningsfulde og givende udfoldelsesmuligheder. For mange af os er håbet om en tryg og stabil verden for vores børn ligeledes med i tankerne, når vi sætter børn i verden. Som forældre gør vi en masse for at leve op til vores forældreansvar og skabe de bedst mulige betingelser for vores børn.