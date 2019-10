Jens Rohde: Hvad der ville ske, hvis jeg som MAND kaldte en kvinde for IDIOT, blot fordi hun hilser med hånden på hjertet og ikke ved at tage min hånd?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg møder mange muslimske kvinder, der absolut ikke er undertrykte, som ikke giver mig hånden. De hilser i stedet med en hånd på hjertet. Det, synes jeg, er en helt fin gestus. Den er – hjertelig.

Som folketingsmedlem kunne jeg nu heller ikke drømme om at føle mig undertrykt, spedalsk eller som et offer. Ethvert folketingsmedlem er priviligeret. Og man bør nok være sig bevidst, at de besøgende ofte føler et asymmetrisk forhold – i politikerens favør.

Derfor vil jeg naturligvis også garantere, at enhver samtale med gæster, der kommer på mit kontor, er fortrolig. Medmindre der opstår ting, som kræver tilkaldelse af en vagt. Det fortrolige rum skal man som besøgende kunne regne med. Ellers kan man jo lige så godt kommunikere offentligt fra starten.

Mig bekendt har vi radikale haft vanskeligt ved at få vejret over loven om håndtryk

Jeg kalder desuden aldrig gæster andet end ved deres navn og prøver iøvrigt at huske på, at frisind betinger frisind over for netop dem, vi ikke selv ser som frisindede.

Jeg lærte lidt om det engang, da jeg var så barnlig at udeblive fra en gudstjeneste i forbindelse med Folketingets åbning og absolut skulle offentliggøre det bagefter. Man har lov at have sin tro og leve efter den, så længe man overholder dette lands love.

Jeg har naturligvis lov til at bede folk forlade mit kontor til enhver tid. Men hvis jeg skulle komme for skade at skrive om det i offentligheden, kunne nogen jo anklage mig for at forsøge at ophøje mig selv, og den slags fortæller Lukasevangeliets kap. 14 sit helt eget budskab om.

Skærpende bliver det, hvis jeg ophøjede mig ved at sætte mig i offerets rolle. Det var det, jeg altid syntes var så tarveligt, at en tidligere minister gjorde. Når Inger Støjberg havde været i biografen og var blevet irriteret over en raslende slikpose i hånden på sorthåret dreng, blev anekdoten fortalt vidt og bredt og brugt til en generalisering om dårlig integration.

Jeg indrømmer gerne, at min indre trang til at se, hvad der sker i visse situationer, kunne friste mig til at teste, hvad der ville ske, hvis jeg som MAND kaldte en kvinde for IDIOT, blot fordi hun hilser med hånden på hjertet og ikke ved at tage min hånd.

Men jeg tror nu alligevel, at jeg undlader det. Man behøver jo ikke at gøre det mod andre, man ikke bryder sig om gøres mod én selv.

Mig bekendt har vi som radikale haft vanskeligt ved overhovedet at få vejret over loven om håndtryk ved en særlig ceremoni. Så tager jeg naturligvis konsekvensen af mit radikale og liberale dna og respekterer andres praksisreligion i ... ja, praksis.

Uagtet mine egne følelser for det. Det bliver man i øvrigt nødt til i Jylland, for her findes mange kristne, for hvem religiøse anliggender ikke blot er et spørgsmål om holdninger. »And that is all I have to say about that«, som Forrest Gump ville have sagt.