»Så kan det ikke blive tydeligere«: Radiovært kritiserer DR2-Debatten's valg af panel

Mange siger, at kvindens ældste erhverv er prostitution. Men da Debatten om ligestilling blev sendt på DR2 i sidste uge, stod det klart for mig, at det ikke passer. Kvindens ældste erhverv er snarere at forsøge at blive taget alvorligt, så hun kan få samme muligheder som mænd her i livet. Det har været fast arbejde i århundreder, og vi kom desværre kun længere væk fra at opnå det i løbet af de 128 minutter, Debatten varede.