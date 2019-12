Tidligere psykiatrisk patient: Jeg fik konstant stukket piller i hånden- den ene pille mod den anden pille, indtil jeg ikke længere kunne mærke eller genkende mig selv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forestil dig, at der går ild i dit hus. Du forventer selvfølgelig, at brandvæsenet kommer og slukker ilden, og at du derefter bliver genhuset, får krisepsykologhjælp og erstatning, så du kan opbygge en ny base. Lad os sige, at det samme gælder for dit sind. I psykiatrien er scenariet dog anderledes.

Blå bog Maja Petrea Fox Født 1991. Bor i København Nordvest, tidligere patient på dobbeltdiagnose-afsnit M21 på Sct. Hans Hospital. I dag forfatter, billedkunstner og socialrådgiverstuderende på Sundholm.

Der slukker brandmændene ikke ilden helt. Brandmændene kaster måske lidt vand på de høje flammer, men i mellemtiden går de frem og tilbage til bilen for at skrive ned, hvor mange liter de har brugt, hvordan vandet så ud imens, og hvor mange liter de endnu regner med at skulle bruge på at slukke branden. Brandmændene forlader kort derefter huset, som stadig i er brand – men det brænder mindre. Og derefter bliver du ikke genhuset, men skal selv stå for at bygge dit hus op på ny, alene, i asken og røgen fra branden. Sådan arbejder psykiatrien.

Som tidligere dobbeltdiagnosepatient med 16 måneders indlæggelse på Sct. Hans, yderligere måneder sporadisk på andre institutioner og efterfølgende ambulant opfølgning på bagen har jeg set meget i psykiatrien igennem de sidste 10 år. Men også gennem mit arbejde som socialarbejder, hvor jeg i dag arbejder hos nogle af landets mest udsatte borgere, har jeg oplevet en kontinuerlig cirkel af uholdbar og desperat behandling i psykiatrien.

Det er svært at sætte ord på angsten, men det føltes som at frygte, at hvert eneste åndedrag og hjerteslag skulle være det sidste

Jeg har tidligere haft flere og skiftende diagnoser. Og når jeg siger diagnoser, så er det, fordi jeg har fået en ny diagnose lige så ofte, som jeg har fået ny psykiater.

Det begyndte stille i teenageårene med en depression og noget generaliseret angst, senere blev jeg diagnosticeret med bipolar sindslidelse med dertilhørende alkoholafhængighedsssyndrom, så skizotypisk sindslidelse, så bipolar sindslidelse igen, og så til sidst skizo-affektiv psykose og noget ptsd-lignende angsttilstand oven i hatten. En stor pøl af alverdens elendighed.

Jeg er dertil blevet medicineret for det hele, med mange forskellige præparater. Det har givet raserende bivirkninger, en alvorlig lithiumforgiftning, en vægtøgning på 50 kilo og et rædselsfuldt år med invaliderende angst på grund af abstinenser fra nedtrapningen og symptombehandling med benzodiazepiner. Kun ved hjælp af egen stædighed og BenzoRådgivningen kom jeg ud af benzodiazepinerne.

Syg nok? Debatserie Antallet af patienter i psykiatrien stiger, mens antallet af sengepladser er faldende, og problemet er så alvorligt, at regeringen og dens støttepartier netop har afsat 600 millioner kroner årligt til området. Det betyder, at indskrivning og udskrivning sker under et stigende pres for at besvare spørgsmålet: Hvem er syge nok til at få hjælp i psykiatrien? I denne serie stiller vi det spørgsmål til brugere og eksperter.

Det tog 8 måneder i en seng, hvor jeg lå med en angst så invaliderende, at jeg ikke engang kunne gå i bad eller spise, men kun ligge der. Det er svært at sætte ord på angsten, men det føltes som at frygte, at hvert eneste åndedrag og hjerteslag skulle være det sidste, eller at jeg var på kanten til at falde ud af virkeligheden og ind i intetheden. Konstant. Jeg fik angstanfald, hvor alt omkring mig forsvandt. Anfaldene kunne vare i flere timer.

Imens prøvede de professionelle at fortælle mig, at jeg selv havde startet min afhængighed af benzodiazepinerne – som de havde givet mig – og de havde et dagligt mål om, at jeg skulle tage imod mere medicin. Jeg vidste derimod, at dette ikke var mig, jeg vidste, at dette ikke var min angst – min angst var mere organisk, nærmest rund.

Jeg har kendt min egen angst i mange år. Angsten fra nedtrapningen af benzodiazepiner var ikke rund og organisk, den var zigzagget, den angreb mig som en elitesoldat. Men når du først er erklæret ’skør’, så må alle symptomer derfra blot være ’psykosomatiske’, så jeg blev behandlet derefter.

Hvis jeg ikke havde holdt fast i mig selv, hvis jeg ikke havde nægtet at tage imod mere medicin, hvis jeg ikke selv havde trappet mig ud af benzodiazepiner, og hvis jeg ikke havde holdt fast i min egen intuition, så havde jeg måske stadig været indlagt den dag i dag – og det er endda det optimistiske scenarie.

Da jeg blev indlagt på en psykiatrisk afdeling, var jeg slået ned af livet og mit eget sind. Jeg kunne ikke mere, og jeg havde brug for hjælp. Den erkendelse var allerede skelsættende. Jeg stolede derfor også blindt på, at hjælpen var vedkommende og relevant.

I min indlæggelse mødte jeg et kompetent personale, der var under pres, og som skulle bruge 60 procent af tiden foran en computer. Jeg mødte læger og psykiatere under pres, med så mange patienter, at samtalerne sjældent nåede et plan, som nogen af parterne kunne bruge konstruktivt.

Jeg mødte i særdeleshed hurtig symptombehandling og fik konstant stukket piller i hånden. Den ene pille mod den anden pille, indtil jeg ikke længere kunne mærke eller genkende mig selv. Det gjorde mig endnu mere desperat og syg. Til sidst var jeg dårligere, end da jeg søgte hjælp. Systemet maler på den måde alle parter op i et hjørne, til man er på nippet af en fuldendt cirkel af desperation.

Systemet, ikke psykiatrien, fejler, når personale med gode intentioner ikke har tid til de forskellige patienter, og behandlingen derfor bliver halvhjertet. Mange patienter bliver udskrevet alt for tidligt for derefter at blive genindlagt, inden der er gået en måned, og så starter cirklen forfra.