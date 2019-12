Tidligere psykatrisk patient: Lægerne fik mig til at tvivle på, om jeg var syg nok til at være på den lukkede

Syg nok?

Debatserie

Antallet af patienter i psykiatrien stiger, mens antallet af sengepladser er faldende, og problemet er så alvorligt, at regeringen og dens støttepartier netop har afsat 600 millioner kroner årligt til området.

Det betyder, at indskrivning og udskrivning sker under et stigende pres for at besvare spørgsmålet: Hvem er syge nok til at få hjælp i psykiatrien?

I denne serie stiller vi det spørgsmål til brugere og eksperter.