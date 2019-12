Amia Miang: De fleste ser mig som en, der har fat i den lange ende. Men sandheden er, at jeg er ensom. Helt utroligt ensom faktisk

Jeg er ensom på alle niveauer i mit liv og ønsker brændende, at nogen vil gribe ud efter mig. Hvorfor har folk i par, i større familiekonstellationer eller grupper svært ved at favne et menneske som mig, der er alene?

Jeg vil begynde med at dele noget meget personligt med jer. Noget, som mange nok vil betegne som lidt af en hemmelighed. Eller i hvert fald et tabu. De fleste, jeg møder, ser mig som en, der har fat i den lange ende. Jeg er positiv, sød, sjov, charmerende og for det meste nogenlunde smart at se på. Som en del af den såkaldt kreative klasse er jeg venner med en masse spændende, sprudlende mennesker, men sandheden er, at jeg er ensom. Helt utroligt ensom faktisk.

Det er for mange svært at forstå. I en periode, hvor livet bed seriøst hårdt, prøvede jeg at forklare det til en veninde. Jeg havde på det tidspunkt en baby på seks måneder og var alene det meste af dagen. Når han faldt i søvn kl. 19, sad jeg alene i min stue, mens jeg kunne høre folk leve deres liv i forårsolen. Der blev stille i den anden ende af røret, da jeg indviede min veninde i mine tanker. Hun sukkede dybt som svar.

»Gid, det var mig, der kunne få noget alenetid«, sagde hun så.

BLÅ BOG Amia Miang Født i 1977. Uddannet fra Statens Scenekunstskole. Arbejder som skuespiller, underviser, giftefoged og foredragsholder, er p.t. aktuel med sit foredrag ’Husk hinanden’, der handler om ensomhed og skam.

Jeg prøvede at forklare hende, at min ensomhed ikke skulle forveksles med hendes behov for at være alene, men hun talte videre om sin længsel efter tid uden andre. Hvilket jo er et fuldt reelt behov, men ikke rigtig noget, man kan bruge som svar, når man selv er ved at drukne i ensomhedens hav.

Jeg ved godt, at ensomhedsfølelsen er noget, vi alle kender til, at den er en del af det at være i menneske, men der er forskel på at føle sig ensom i korte perioder og at kunne gøre noget ved det og så at have ensomheden inde på livet som en kraft, der er med til at farve hele min tilværelse.

Jeg er ensom på nærmest alle niveauer. Som enlig mor til mit barn er jeg alene i mit forældreskab. Vi bor alene. Jeg er alene i mit arbejdsliv som freelancer. Intet af det er specielt frivilligt, det er bare blevet sådan.

Og det er egentlig paradoksalt i en tid, hvor det aldrig har været nemmere at skabe relationer. At finde mennesker, der deler ens interesser, politiske overbevisning, seksualitet eller livssyn. Alligevel bliver vi mere og mere ensomme. Og selv om det er alle mennesketyper, der kan være ensomme, så er den gruppe, som vi typisk tænker på som de mest ensomme – de ældre – faktisk ved at blive overhalet af unge mellem 16 og 24 år.

En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen med svar fra 180.000 danskere viser, at 8,5 pct. af mændene og 10,3 pct. af kvinderne mellem 16 og 24 år oplever, at de ofte er uønsket alene. Det gør unge kvinder til Danmarks mest ensomme gruppe.

Vedvarende ensomhed er et alvorligt problem, som øger risikoen for alt fra forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal til søvnforstyrrelser og depression. Ensomme har større risiko end andre for at udvikle angst, for at få spiseforstyrrelser, alkoholproblemer og for at forsøge selvmord. Sammenhængen mellem ensomhed og dårligt helbred skyldes blandt andet, at mange ensomme har et højt stressniveau. Det at være ensom er i sig selv stressende, og samtidig oplever mange ensomme ofte en række andre belastninger ift. økonomi, familieforhold og beskæftigelse.

Ensomhed føles i perioder som livstruende for mig, som om jeg ikke er med til at leve livet, som om jeg står med alt alene, som om folk er ligeglade med mig, ligeglade med, om jeg findes eller ej. Ensomhed giver mig en følelse af at leve og bevæge mig rundt i en klokke, der udelukker mig fra livet. Ensomhed får mig til at tvivle på, hvem og hvad jeg er.

Gennem tiden har jeg fået mange råd til, hvordan sådan en gang ensomhed skal klares. Et af dem, jeg har fået flest gange, er, at jeg skal gå ind i ensomheden, dyrke den og tage ejerskab over den, opsøge den og nyde den. Og det har jeg virkelig prøvet. Jeg har rejst meget alene. Spist på restaurant alene. Været i biografen alene, i teatret alene, arbejdet alene. Det er der ingenting galt i, så længe det er noget, man gør frivilligt. Men jeg skulle hilse og sige, at det altså bare gør tingene værre, når man ikke selv har bedt om det.

Når jeg har dyrket min ensomhed, er jeg havnet i depressionslignende tilstande – ensomhed er gift for mit system og alligevel noget, som jeg har et indtryk af ikke at kunne undslippe. Jeg er ensom rent eksistentielt. Det føles, som om ensomhed er en del af min dna.

Min mor var 16 år, da hun fik mig. Hun var 18 år, da hun mødte min halvfar, der var lige så ung. De gjorde det, så godt de kunne, og bedre, end mange andre kunne have gjort det i deres situation. Jeg var elsket, men der er noget om snakken, når man siger, at intet er så ensomt som at være barn af to forelskede forældre, især hvis den ene forælder ikke er ens egen. Så er man i vejen. For kærligheden, tosomheden.

Hvorfor har folk i par, i større familiekonstellationer eller grupper svært ved at favne den, der er alene? Er det min skam, de føler og er bange for?

Vi boede i udkanten af en lille provinsby, hvor vi havde have, skov og marker omkring. Det lykkelige ved det var, at jeg var tryg, når jeg var alene i haven eller i den omstødende skov, hvor jeg legede en stor del af tiden, skabte verdner, og usynlige venner. Jeg har altid været meget social og opsøgende på andre mennesker også som helt lille.

Når de voksne i mit liv skal fortælle om mig som barn, så går nogle af historierne på, at jeg var så sød, nem og selskabelig. At min mor skulle se sig for, når vi trådte ind i rutebilen, for mens hun betalte for billetten, så havde jeg fundet en fremmed mand, som jeg sad på skødet af og hev i skægget. Det har vi altid grint af i min familie.

Men når jeg ser tilbage på det nu, så ser jeg et barn, der higede efter opmærksomhed, efter en voksen, der så mig, en voksen, der gad mig, også selv om den voksne var en fremmed.

Jeg er godt klar over, at ikke alle er lige ekstroverte som mig, og at mit behov for kontakt nok er større end de flestes. Jeg er et ensomt menneske, et menneske, der har tilladt diverse overgreb mod mig selv i et forsøg på ikke at være ensom. Mit ubehag og min smerte eller min fornedrelse har været mindre vigtig end mit behov for at være sammen med nogen.