Overraskede forskere dræber myten om, hvor dyre kvinder på barsel er

Man hører ofte, at det er dyrt for mindre virksomheder, når kvinder går på barsel. Men ny forskning baseret på danske tal slår en pæl tværs gennem den myte

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvis man er virksomhedsejer og har ansat kvinder i den fødedygtige alder, er der stor sandsynlighed for, at en af kvinderne en dag svinger forbi kontoret og fortæller, at hun er gravid og derfor skal på barsel. For mange arbejdsgivere drukner det glædelige budskab i bekymringer om, hvad kvindens barselsfravær kommer til at koste virksomheden.