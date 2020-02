Tidligere medlem af netværk fra 'Døde pigers dagbog': DR har sjusket. Psykiatriens enorme svigt fylder ingenting i dokumentaren

Jeg er forarget over, at DR bruger dyrebar sendetid på at belyse et symptom frem for roden til selve problemet, sådan som det er sket med dokumentaren ’Døde pigers dagbog’.

Vi er sensationsliderlige som bare pokker – og det ved mediebranchen udmærket godt. Det er præcis derfor, at dokumentaren ’Døde pigers dagbog’ har vakt stort postyr i den danske befolkning. Dokumentaren, der blev vist på DR 17. februar og er tilgængelig på dr.dk, handler om Instagram-fællesskabet Priv, hvor tusinde unge piger, der er selvskadende og selvmordstruede, mødes og bl.a. deler tanker, oplevelser og selvskadebilleder med hinanden. ​​​​​

Der er i dokumentaren fokus på historien om Priv-medlem Maja Luna, der begik selvmord i 2019, og vinklingen i dokumentaren er, at Priv skulle have fungeret som inspirationskilde til selvmordet og som et fællesskab, der på sektagtig vis forherliger og igangsætter tanker og handlinger om dette blandt psykisk sårbare piger. Ansvaret for Privs aktiviteter og påståede effekt på pigerne placeres hos Instagram, der holdes til ansvar for manglende indgriben over for pigernes indlæg og billeder.

I et samfund, hvor succes kan måles i klik og kommentarspor, må den sande historie lade livet for den spændende historie, og det er præcis, hvad der er sket, når dokumentaren beretter om det digitale parallelsamfund. Det skildres som en hemmelig selvmordskult, der hylder den, der tager sit eget liv. Denne fremstilling er efter min mening totalt karikeret og decideret forkert. Fokus i dokumentaren burde have været et andet, nemlig at fællesskabet er opstået i desperation over manglen på en velfungerende psykiatri i Danmark.

Blå bog Ophelia Keitum Født 1998. Odontologistuderende på Københavns Universitet.​

Jeg hørte om dokumentaren, længe før den blev vist. Den blev omtalt på Priv, som jeg har været medlem af i et lille årti. Indtil netop nu har jeg været det, man kan kalde skabspsykisk syg, idet jeg har levet et dobbeltliv, et ’raskt’ liv, og så det farlige, forbudte syge liv. Siden 2012 har jeg været i behandling for bipolar lidelse og borderline personlighedsforstyrrelse. Det er rimeligt at sige, at jeg har stor erfaring med det psykiatriske sundhedsvæsen. På Priv har jeg mødt piger, der ligeledes har mistet deres ungdom til psykisk sygdom, deriblandt Maja Luna, som jeg selv har skrevet med.​​​​​

Jeg vil straks fastslå, at jeg på ingen måde forsvarer de voldsomme opslag, der vises i dokumentaren. Men jeg mener ikke, at DR har præsenteret en rimelig udlægning af Priv-fællesskabet.​

At stigmatisere et helt fællesskab ud fra en håndfuld individers uhensigtsmæssige handlinger er unuanceret og simplificeret, og slet ikke noget, jeg havde troet, jeg skulle se fra DR. Jeg vil ligefrem postulere, at der er gjort et sjusket stykke arbejde med dækningen af netværket. Jeg genkender det, der vises på tv, men det er blot et lille hjørne af et stort billede af et netværk, hvor syge mennesker har mulighed for at diskutere emner, der er tabubelagt i en normfikseret hverdag, og blive mødt med forståelse og omsorg. ​​​​​

Priv har været et forum, hvor jeg kunne droppe dobbeltlivet og være hele mig uden skyld og skam. Jeg har fået fantastiske venskaber gennem Priv, hvor vi har gjort vores alleryderste for at støtte hinandens bedringsproces. Og vi har i særdeleshed taget hånd om de problematiske opslag.

At påstå, at ingen tager ansvar for hinanden, er en lodret løgn, hvad end denne er intentionel eller ej. Talrige gange har vi brudt den indbyrdes tavshedspligt og kontaktet hospital, forældre, politi og bosteder, når der har været bekymring vedrørende en veninde.

Jeg ved, der har været taget kontakt i forbindelse med mistanke om Maja Lunas selvmordsforsøg, hvilket jeg finder mærkværdigt, når dokumentaren udlægger, at ingen skulle have gjort det.

Dokumentaren bruger så meget tid på at spekulere i, hvad netværket gør ved de sårbare unge, at de vigtigste spørgsmål bliver fuldstændig forsømt: Hvorfor opstår netværket? Hvis opslagene handler om at blive set, hvorfor søger de unge så ikke hjælp og anerkendelse fra psykiatrien? Hvorfor opsøge ligesindede frem for professionel hjælp?​​​​​

Svaret er grotesk, men desværre ikke overraskende, hvis man har stiftet bekendtskab med den danske psykiatri. Psykiatrien har ganske enkelt ikke ressourcerne til at hjælpe os. Spørg enhver sundhedsfaglig ansat på en psykiatrisk afdeling, og du vil få samme svar.

En dag fortalte jeg min behandler, en ergoterapeut, jeg var blevet spist af med, at jeg ville begå selvmord, hvortil hun svarede: »Prøv at fokusere på noget dejligt, som et flot træ, eller at ae en kat«

Jeg har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvorfra jeg blev udskrevet kun for at forsøge selvmord to dage senere.

En anden gang nåede jeg ikke engang en indlæggelse. Efter et flere timer langt venteværelsesophold blev jeg sendt hjem med en benzodiazepin og en sovepille samt hovedet fuld af selvmordstanker, og mine forældre måtte atter køre mig hjem til ingenting.

Jeg har gået i ambulant behandling i distriktspsykiatrien, hvor der ikke var en eneste psykolog, fordi de alle var sparet væk. »Her kan vi kun give dig medicin«, fik jeg ordret at vide, da jeg desperat efterspurgte psykologsamtaler.

En dag fortalte jeg min behandler, en ergoterapeut, jeg var blevet spist af med, at jeg ville begå selvmord, hvortil hun svarede: »Prøv at fokusere på noget dejligt som et flot træ eller at ae en kat«.

Efter at jeg flyttede til København, stod jeg uden behandling i et år, fordi jeg blev kastet rundt mellem fire steder, der alle var berøringsangste over for min diagnosekombination. Jeg kunne blive ved.

Desværre er mine historier ikke isolerede hændelser. Jeg har fulgt hundredvis på Priv, der fortæller samme tragedie, heriblandt Maja Luna, og jeg er chokeret over, at det enorme systemiske svigt ikke fylder mere i dokumentaren, hvor hendes selvmord belyses.​​​​​

Jeg er forarget over, at man vil bruge dyrebar sendetid på at belyse et symptom frem for roden til selve problemet. Det er umoralsk at manipulere seeren til at tro, at Maja Lunas selvmord skyldtes Priv, der var der for hende i langt højere grad end systemet.

I min egen korrespondance med hende forklarede Maja Luna, at hun i perioden inden sin død stod uden bosted, uden opsyn, uden hjælp, fanget i en venteposition som kasteboldspatient. At dokumentaren ikke primært fortæller om en pige med et tocifret antal selvmordsforsøg, som var overladt til sig selv, indtil den dag hun rent faktisk endte sit liv, er mig en gåde, og den Maja Luna, jeg kendte, ønskede om nogen en værdig psykiatri.

Dokumentaren fremmedgør psykisk syge, hvilket medvirker til opretholdelse af et livsfarligt tabu, der driver unge til at søge ind i sådanne lukkede kredse

Jeg tror, hun ville være ulykkelig over det narrativ, at det eneste sted, der tog hende seriøst, skulle have været en katalysator for hendes selvmordsforsøg.

Da jeg hørte om dokumentaren, var det med en forsikring om, at inddragelsen af Priv var blikfang, så dokumentaren dernæst kunne starte en omfattende debat om det mangelfulde system, der drev Maja Luna til selvmord.

Men efter at have set dokumentarens fokus på morbidt splatterlignende materiale og en sensationspornografisk historie om en online selvskadeopfodrende kult, hvis medlemmer vil give dig den konkrete opskrift på selvmord, blev jeg klar over, at en psykiatrisk reform ville være det sidste, der ramte folks læber. Dokumentaren udfordrer næppe den gængse fortælling om det lykkeligste land i verden med den fantastiske velfærdsstat.