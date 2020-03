Rundviser på ARoS savner fantasi: Kom nu, voksne! Jeres spørgsmål er uopfindsomme. Jeres ideer er banale. Og jeres indlevelse eksisterer ikke

Voksne museumsgæster undlader at bruge deres fantasi af frygt for at dumme sig.

Voksne er bange for at lyde dumme, og det skaber fantasiløse oplevelser på museerne. Fra barnsben lærer vores samfund os, at der findes rigtige og forkerte svar. Og samtidig har vi en selvbevidsthedskultur, der gør, at mange tøver med at stå frem. Vi burde lære hinanden glæden ved at svare forkert. Det er især de voksne, der skal tage sig sammen.