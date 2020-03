Gymnasieelevs råd til Halsboe-Jørgensen: Riv karaktermuren til gymnasiet ned, hvis du vil skævvridningen til livs

»Vi har brug for dygtige unge på alle uddannelser, og en studenterhue er ikke mere værd end et svendebrev. Det er bare svært at gennemskue som 15-årig, når man står over for de store uddannelsesvalg. Især når både lærere, forældre og venner bidrager til den ærgerlige diskurs, og man er bange for at vælge forkert«, skriver Ingrid Kjærgaard, gymnasieelev, regionssekretær i DGS Storkøbenhavn.