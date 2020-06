Forfatter: De evige skuffelser fra Dan Jørgensen slider klimabevægelsen ned. Det er som voldeligt parforhold, hvor offeret bliver ved med at vende tilbage til volden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Et år skulle der gå, før vi fik serveret den ventede skuffelse i form af første del af klimahandlingsplanen. En sløj aftale om på energiområdet. Alt er ved det gamle. Den siddende klimaminister skuffer først med uambitiøs handlingsplan, så uklarhed om nordsøolien og CO 2 -skat og siden med et forsøg på at privatisere affaldsforbrændingen. Alt, hvad der kommer fra regeringen, er en lang serie af elendighed. Fra klimabevægelsen til regeringens eget Klimaråd hyler alle op om manglende ambitioner. Men lad os nu være ærlige over for os selv. Hvad havde vi i grunden forventet?