Jødisk læge: Lad os selv bestemme, om vores børn skal omskæres eller ej

Omskærelsesdebatten raser i Danmark. Det er en debat, jeg oplever som udskammende og fyldt med nedgørende ord som lemlæstelse, barnets tarv, påvirket seksualitet og forældede ritualer m.m.

Det er en uværdig debat med meget lidt dialog, og hvor de, der råber højst, ikke er dem, det handler om.

Det er for langt de fleste en debat, der viser meget lidt forståelse og respekt for os jøder, for hvem den rituelle omskæring er et helt naturligt ritual og fuldstændig fundamental for vores identitet som jøder.