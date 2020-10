Professor: Det var præcis her, vi svigtede sidste gang, #MeToo gik gennem landet

Sjældent har noget været mere tiltrængt end den runde af #MeToo, som kører netop nu.

I mediebranchen vælter skeletterne ud af skabene, og fra politikkens højborge berettes om sexistiske bemærkninger, uønskede berøringer og voldtægt. Fra andre brancher begynder historierne også at pible frem, og en hel del mænd, der alt for længe har fået lov til at gøre, som det passede dem, må efterhånden føle, at stolen begynder at vakle under dem.

Og man må virkelig håbe, at det hele vakler. For historierne fortælles for at skabe forandring. Ikke forstået som justeringer eller små rettelser, men som grundlæggende forandring. Og det må nu – efter at så mange kvinder har fortalt – stå klart for enhver, at sexisme ikke blot er en anomali i et ellers sundt samfund. Nej, problemet er kulturelt. Ikke de andres kultur, ikke de fremmedes, men den kultur, der findes her midt i Danmark. Det er den kultur, overgrebene vokser ud af, og det er den, der planter skammen hos ofrene og gør det vanskeligt for kvinderne at sige fra og få hjælp.