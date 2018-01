Sunhedsanalyse: Historien om et overset babyboom

FOR ABONNENTER

Der findes diskrete hentydninger. Og så findes der vink med en vognstang så massive, at modtageren skal være mere end fraværende for ikke at fatte pointen.

I sidstnævnte kategori hører sundhedsminister Ellen Trane Nørbys (V) politiske fødselsudspil, der kom fredag.

I en koordineret indsats fik sundhedsministeren skulder ved skulder med formand for fødselslægerne og formand for jordemødrene bragt et debatindlæg i Politiken og en journalistisk nyhedsartikel samme dag. Dermed fik de sendt det klare politiske budskab, at fødselsområdet skal prioriteres markant. Nu.

Hele svangreområdet skal nytænkes, og ministeren ønsker skræddersyede forløb tilpasset den enkelte kvinde, sikret gode fødesteder, et sundt arbejdsmiljø på fødegangene og skabt en digital vandrejournal, så kvinder er fri for et krøllet stykke papir i bunden af pusletasken.