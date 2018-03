Dobermannen: Læs premieren på ny novelleserie af Kaspar Colling Nielsen

Min far blev for nogle år siden bidt i røven af en dobermann.

Kaspar Colling Nielsen Da Politiken i 1884 på en løbeseddel præsenterede sig selv for danskerne, skete det blandt andet med ordene: »Kun forfattere af første Rang vil finde Plads i Bladet«. Det løfte agter vi at holde. Kaspar Colling Nielsen er født i 1974. Han er forfatter til bøgerne ’Mount København’ (2010), ’Den danske borgerkrig 2018-2024’ (2013) og ’Det europæiske forår’ (2017). Han er bachelor i filosofi (SDU) og cand.merc.fil. (CBS) og vil fremover skrive noveller til avisen.

Han skulle lave noget for nogle rige mennesker et sted i et stort palæ omgivet af en stor parklignende have og havde fået at vide, at han bare skulle parkere bilen foran huset og gå ind, men på vejen fra bilen til huset blev han altså bidt i røven af den ene af to dobermannhunde, som løb rundt i parken for at holde vagt.

Dobermannhunden blev fremavlet i midten af 1800-tallet af Karl Friedrich Louis Dobermann, som boede i byen Apolda i delstaten Thüringen i det nuværende Tyskland. Karl arbejdede som skatteopkræver, men fordi han var lille af statur (163 cm), blev han ofte truet og overfaldet, når han forsøgte at inddrive skatter.

På den tid bestod skatteopkræveres løn udelukkende af en procentdel af det inddrevne, så Karl fik kun en ringe betaling for sit krævende arbejde. For at tjene til dagen og vejen arbejdede han som hundefanger om natten. De indfangede dyr bragte han hjem og pelsede, hvorefter han solgte skindene til fattige, der ikke havde råd til dyrere og mere behagelige dyreskind.

Karl havde hverken kone eller børn. I 1852 sad han en tidlig morgen i en slidt lænestol i sit lille faldefærdige hus i den fattige del af Apolda. Karl havde været ude at fange hunde hele natten og havde kun et par timer, før han skulle på arbejde som skatteopkræver. Han burde lægge sig, men han kunne ikke, for det havde været en usædvanlig hård nat.

Få timer tidligere havde han kæmpet med en hund, som havde bidt ham i hånden og ansigtet. Nu sad han i sin lænestol med forbinding om hovedet og hånden og kiggede tomt ud i luften, mens asken fra en cigaret dryssede ned på stolens armlæn.

Han samlede køllen op, slog hunden bevidstløs, hvorefter han lagde sin jakke hen over den, til ilden var slukket

Adrenalinen, der havde pumpet rundt i Karls lille krop under kampen, havde forladt ham og var nu afløst af dunkende smerte og en overmandende træthed, der samlede sig til en ukendt følelse i hans indre, en form for summende vrede, som han aldrig havde følt på samme måde før.

Han havde ganske enkelt fået nok af det hele: af sindssyge vilde hunde om natten og om dagen menneskerne med deres trusler og hånlige latter, når han forlod dem med uforrettet sag.

Han tog sig til hovedet. Stoffet var allerede gennemblødt af blod.

Den nat havde han kæmpet med en stor, sort hanhund. Han havde jaget den ind i en smal, mørk gyde. Det var den største hund, han havde set i byen i flere år, så han gik langsomt og opmærksomt gennem mørket. Han standsede, da han hørte en dyb knurren få meter foran sig. Han tændte sin lanterne og strakte den frem for sig med den ene hånd, mens han holdt sin kølle klar til slag i den anden.

Lyset fra lanternen tegnede et uklart omrids af dyret. Det var virkelig en krabat, og lanternens lys fik dens øjne til at lyse rødt og dens blottede tænder til at skinne som blanke knive. Den så vanvittig ud, den hund, og den virkede ikke det mindste bange for Karl.

Det var helvede, tænkte Karl. Han var havnet i helvede, og han vidste hvorfor. På grund af sin diminutive fysik havde han fokuseret sin inddrivelse på byens enlige kvinder, som ikke nød en mands beskyttelse. Særligt én kvinde havde han over en årrække tvunget til at betale mere, end hun burde. Han havde truet med at sætte hende ud, selv om han slet ikke havde den slags beføjelser.

Hun var alene med fire børn og ludfattig. Gisela Worm, hed hun. Han havde ikke haft det godt med det, men havde hurtigt glemt det igen, først nu, måneder senere, da han stod over for dette rødøjede bæst, kom hans slette gerninger tilbage, og Karl var spændt på, hvilken straf Gud havde udmålt til ham.

Han nærmede sig langsomt dyret, mens han overvejede, hvordan han skulle angribe det, men inden han nåede at beslutte sig, satte det i et overraskende kraftfuldt spring mod ham. Hunden bed sig fast i Karls ansigt og begyndte at hive og flå i det som en gal. Karl faldt bagover med hunden ovenpå sig. Han slog den i hovedet med køllen, så hårdt og hurtigt, han kunne. Han kunne mærke kræfterne sive ud af sig, men endelig efter nogle minutter slap den sit tag i ansigtet og bed ham i stedet i hånden, der holdt køllen.

Han kunne mærke dens tænder skære gennem hud og muskler for til sidst at knase mod knoglerne. Karl slap køllen med et skrig og slog dyret desperat med lanternen, som han endnu knugede i den anden hånd. Lanterne smadredes, og olien løb ud på hundens nakke og ryg, som snart stod i lys lue.

Hunden slap Karl og begyndte at rulle hylende rundt på ryggen. Karl rejste sig fortumlet. Blodet piblede fra hans øje ned på jakken og jorden. Han samlede køllen op, slog hunden bevidstløs, hvorefter han lagde sin jakke hen over den, til ilden var slukket, så slæbte han den ud til buret, som stod på en kærre på gaden.

Da han kom hjem, havde Karl som sagt renset og forbundet sine sår og sat sig i sin gamle hullede lænestol for at ryge en cigaret, inden han skulle på arbejde igen.

Han burde lægge sig og sove et par timer, men i stedet gik han ud og betragtede hunden. Den sov, men vågnede med det samme, da den hørte ham. Han besigtigede den. Der var intet vundet ved at pelse den. Dens tynde sorte pels var i forvejen næsten intet værd og endnu mindre nu, hvor flammerne havde beskadiget den betragteligt.