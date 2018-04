Signatur: Palæstinenserne presses til ekstremisme

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Den vildeste grænse, jeg nogensinde har været ved, er Erez-overgangen mellem Israel og Gaza. Den ligger en times tid syd for Tel Aviv, så man starter typisk dagen med morgenmad ved Middelhavet, og begiver sig så af sted mod det, Financial Times – ikke just en ekstremistisk publikation – kalder ’verdens største friluftsfængsel’. Det er en smuk tur.