En god dag for Enhedslistens nu forhenværende miljø- og klimaordfører - og en dårlig dag for den levende døde rumæner

En god dag for...

Maria Reumert Gjerding. Som barn tegnede Enhedslistens miljø- og klimaordfører Maria Reumert Gjerding dødningehoveder på mælkekartonen, hvis den ikke var økologisk. Lørdag eftermiddag blev hun valgt som ny præsident for Danmarks Naturfredningsforening i et kampvalg mod naturvejlederen Rune Kjærgaard Lange. 39-årige Gjerding har været medlem af Folketinget siden 2015, men nu trækker den toneangivende ordfører sig for at hellige sig sin nye præsidentpost.

Gjerding er et sagligt, seriøst og pragmatisk menneske, der brænder for naturen. Det skrev Esben Lunde Larsen (V), Carsten Bach (LA) og Mette Abildgaard (K) i går i Information.

Maria Reumert Gjerding afløser 66-årige Ella Maria Bisschop-Larsen, der har været præsident for naturfredningsforeningens 130.000 medlemmer i 12 år.

En dårlig dag for...

Constantin Reliu. Det må være træls at vende hjem til sit hjemland efter et langt udlandsophold og finde ud af, at man er blevet erklæret død. Og sådan gik det for en rumænsk mand, beretter flere nyhedsbureauer.

Manden, der hedder Constantin Reliu, drog til Tyrkiet for at arbejde, og da han efter 20 år vendte hjem, havde hans kone fået ham erklæret død. Constantin Reliu, 63, prøvede at få retten til at annullere dødsattesten. Det mislykkedes i første forsøg, og i marts tabte han ankesagen med den begrundelse, at han havde søgt for sent. Men nu er sagen blevet kendt, og en advokat har tilbudt at føre en ny sag for Reliu, der blev erklæret død i 2013.

I en anden sag fra Rumænien, som Ritzau nævner, afgjorde domstolen i marts, at en død mand skulle have sit kørekort tilbage, efter det var blevet inddraget for en trafikforseelse. Afgørelsen blev anket af politiet.