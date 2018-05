Dorte Hygum om børnene og den lange skolegang: Nu springer stamtræerne ud

FOR ABONNENTER

Så kom maj, du søde milde, hvor kammerjunkerne er tilbage på hylderne, sandalerne er utålmodige efter at få luft, og bøgehækkene trækker i håbets habit, den fineste lysegrønne. Og i spændvidden fra 12 til 26 tommer hjuler cyklerne af sted i morgentimerne for at nå et mål, som cykler har gjort det i generation efter generation, mens institutions- og arbejds- og familieliv har forandret sig.