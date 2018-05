Drop den velgørende kagebagning og bekæmp i stedet for budgetloven

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

FOR ABONNENTER

For nogle måneder siden var garderoben i min søns børnehave omdannet til et mindre konditori. På bestyrelsens opfordring havde en håndfuld aktive forældre brugt deres fritid på at bage kager, som de nu solgte til os andre som takeaway i eftermiddagens sukkerkolde hentesituation.