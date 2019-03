Vi kender løgnene, men vi ved ikke, hvem der lyver. I Tibet-sagen, Christiania-sagen, Støjberg-sagen. Tre skandaler, der i alt for mange år har fået lov til at stå som demokratiske rædselskabinetter.

Trods medieeksponerede ministersamråd i Folketinget og nedsættelsen af undersøgelseskommissioner, der på et tungt budget og efter bedste evne roder rundt i moradset, er det ikke lykkedes at komme til bunds i skandalerne. Hvorfor?

I dag kan Folketinget konfrontere ministeren med sagerne, men det er hævet over parlamentarisk mulighed at spørge de embedsmænd, der enten har været vidne til, bistået eller efterfølgende dækker over politikernes ugerninger.

Det er blevet foreslået tidligere, og nu foreslår Pia Kjærsgaard som Folketingets formand igen det indlysende rigtige: Selvfølgelig skal embedsmænd ikke unddrages demokratiets basale kontrolmekanismer.

De skal kunne afhøres af enten Folketinget eller en byretsdommer, som Pia Kjærsgaard senest har foreslået. Hvilken øvre retfærdighed servicerer det, at ansvarlige departementschefer og kontorchefer i redningskrans kan vugge på de duvende dønninger og på sikker afstand af skandalens centrum? Ingen.

Embedsmænd skal ikke beskytte politikere mod befolkningen

Det beror på et forældet demokratisyn, når embedsmændenes fagforeninger fremfører, at deres modstand ikke handlede om at beskytte medlemmerne mod ansvarets åg. Det handler om princippet om ministeren som den ansvarlige og embedsmanden som hjælperen, der »risikerer at blive taget som gidsler i det politiske spil«, som Djøf-formand Henning Thiesen formulerer det. Passer ikke. Embedsmænd har altid været en central del af det politiske spil via den lovgivende proces.

Helt grotesk bliver det, når Djøf-formanden her i avisen forleden fremfører, at folkevalgte ikke er kompetente til at stille embedsmændene de relevante spørgsmål. Mon ikke embedsmandsstanden selv kan høre, hvor opblæst arrogant det lyder?

Tidligere udvalg har i lange betænkninger afvist tanken med det argument, at parlamentariske høringer bryder med embedsmandens traditionelle rolle. Til det er blot at sige: Ja, og det er netop det opgør, der er brug for. Behovet for parlamentarisk kontrol skærpes ydermere af den kendsgerning, at politikerne med den anden hånd har rullet persiennerne ned til ministerkontorerne med en urimeligt indskrænkende offentlighedslov.

Det må da aldrig blive embedsmændenes opgave at beskytte ministre og politikere mod befolkningen. De skal selvfølgelig bidrage til at kaste lys på sager af interesse for den offentlighed, de burde tjene. Vi har set, hvordan lignende ordninger i Norge og Storbritannien har leveret nye svar i standende skandaler. Det sker ikke lydefrit, men sådan er det sjældent, når ubekvemme sandheden kommer for en dag. Hvilket jo netop er formålet.

Desværre har Pia Kjærsgaard ikke opbakning fra de to store magtpartier – Venstre og Socialdemokratiet – der ellers i ét og alt konkurrerer om at være mest enige med Dansk Folkeparti for at vinde den magt, de ikke efterfølgende vil lade underkaste rimelig parlamentarisk kontrol.

Her er der virkelig brug for et paradigmeskift, vi ikke har udsigt til at få. Desværre. Men herfra skal lyde fuld opbakning til Pia Kjærsgaards kamp.