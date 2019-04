Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Sara Skaarup: Fald i skilsmisseraten viser, at vi er klar til at revurdere vores syn på, hvordan ægteskabspakken ser ud

Danskernes skilsmisseprocent er faldet, specielt i hovedstadsområdet. En glædelig nyhed, som understreger, at vi ikke alene vil kæmpe for kærligheden, men også er parate til at nytænke, hvad det vil sige at være gift.