Erik Rasmussen: De næste 10 år bliver skæbnesvangre for landbrug- og fødevareindustrien

Den globale fødevarekrise stiller dansk landbrug over for de største udfordringer og muligheder siden etableringen af andelsbevægelsen.

De næste 10 år bliver de vigtigste i dansk landbrug- og fødevareindustri siden starten af andelsbevægelsen tilbage i 1880’erne. Da blev grundlaget skabt for et dansk erhvervseventyr i verdensklasse – et erhvervseventyr, der har været en vigtig drivkraft i dansk økonomi gennem generationer. Danmark er på mange måder blevet indbegrebet af et landbrugsland, når det er bedst.