God dag for samleglade royalister og en dårlig dag for norske løbehjulryttere

En god dag for

Samleglade royalister. Er man glad for pynt på hylderne og stor fan af det danske kongehus, kan man snart kombinere sine interesser. For 27.-29. august sættes en del af prins Henriks samling af figurer og masker fra Afrika og asiatisk jadekunst til salg hos auktionshuset Bruun Rasmussen. Prins Henriks samling bestod af omkring 6.000 genstande. Nu sættes 900 til salg, hvilket sker i overensstemmelse med prinsens testamente. Resten af samlingen har familien selv beholdt. Overskuddet fra salget går til velgørende fonde i prinsens eget navn og i børnebørnene Felix og Nikolajs. Vurderingerne begynder ved 2.000 kr., og salget er allerede i gang online, men slutter først 27. august. Så der er god tid til at finde plads på hylderne.

En dårlig dag for...

Norske løbehjulfans. De elektriske løbehjul er ikke kun populære i København, men også i Oslo, hvor de har været i brug siden marts i år. Men det giver løbehjulfans dårlige dage, ikke bare i går, men hver eneste dag, hvor der kommer to af slagsen til skade hver eneste dag, skriver Ritzau. De norske skadestuer har i perioden fra 1. april til 30. juni registret 181 skader. De kvæstede er gennemsnitligt 30 år, næsten dobbelt så mange er mænd som kvinder. De hedder i øvrigt sparkesykler på norsk, hvilket er så nuttet, at det næsten giver en god dag at vide. Altså, medmindre man sidder på en norsk skadestue og skal udfylde sine forsikringspapirer. Eller skrive til sin chef, at man ikke kommer på arbejde, fordi man er væltet på sparkesykkel.